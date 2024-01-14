راشفورد ينهي العقدة ولكن.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام قبل سفر أونانا

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه توتنام هوتسبر بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد، وشهدت تقدم يونايتد بهدف راسموس هويلوند في الدقيقة 3، ثم تعادل ريتشارليسون في الدقيقة 19.

واسترد يونايتد التقدم بهدف ماركوس راشفورد في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل رودريجو بينتانكور في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

هدف راشفورد أنهى 15 مباراة متتالية دون تسجيل على ملعب أولد ترافورد، منذ مايو الماضي.

ويتجه أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون إلى كوت ديفوار لخوض منافسات أمم إفريقيا التي انطلقت بالفعل، حيث ستلعب الكاميرون مباراتها الأولى غدا الإثنين أمام غينيا.

انطلاقة مبشرة

‏بداية المباراة كانت مذهلة بهدف في الدقيقة 3 من راسموس هويلوند بعد كرة أرسلها ماركوس راشفورد إلى داخل المنطقة.

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GOAL!!!



Rasmus Højlund absolutely LASHES a strike into the top of the net! What a start for Man Utd!#beINPL #MUFC #THFC #MUNTOT pic.twitter.com/jHZBwjeOvm — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 14, 2024

وفي الدقيقة 12 سدد رودريجو بينتانكو بالرأس ولكن دفاع يونايتد منع التعادل.

هذه المرة لم يستطع دفاع الشياطين التعامل، فأتى التعادل في الدقيقة 19 برأسية ريتشارليسون بعد ركنية من بيدرو بورو.

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GOAL!!!



Richarlison is in white hot form right now! He scores for Spurs again with a header from a corner...#beINPL #MUFC #THFC #MUNTOT pic.twitter.com/zVCQYMNB4W — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 14, 2024

وطالب أليخاندرو جارناتشو بركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد سقوطه إثر تدخل ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 40 سجل راشفورد الهدف المنتظر بعد تمريرة من هويلوند أنهاها في المرمى.

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صاعقة الشوط الثاني

مع عودة المباراة سجل رودريجو بينتانكور هدف التعادل بصناعة تيمو فيرنر الوافد الجديد لصفوف توتنام ولاعب تشيلسي السابق.

وفي الدقيقة 58 حل سكوت مكتوميناي بدلا من كريستيان إريكسن في صفوف يونايتد، ليسدد بعد 4 دقائق كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 63 أتى ليساندرو مارتينيز العائد مؤخرا بدلا جوني إيفانز في دفاعات يونايتد.

على الجانب الآخر حل برايان خيل بدلا من تيمو فيرنر في الدقيقة 80، ثم أتى رادو دراجوسين بدلا من أوليفر سكيب في الدقيقة 85.

وبعد 3 دقائق أتى أنتوني بدلا من راشفورد على الجانب الآخر.

وأهدر مكتوميناي رأسية الفوز في الدقيقة 95، حيث مرت فوق العارضة.

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بذللك يحتل توتنام المركز الخامس مؤقتا برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد يونايتد بشكل مؤقت في المركز السابع برصيد 32 نقطة.