راشفورد ينهي العقدة ولكن.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام قبل سفر أونانا

الأحد، 14 يناير 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد وأستون فيلا

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه توتنام هوتسبر بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب أولد ترافورد، وشهدت تقدم يونايتد بهدف راسموس هويلوند في الدقيقة 3، ثم تعادل ريتشارليسون في الدقيقة 19.

واسترد يونايتد التقدم بهدف ماركوس راشفورد في الدقيقة 43، قبل أن يتعادل رودريجو بينتانكور في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

هدف راشفورد أنهى 15 مباراة متتالية دون تسجيل على ملعب أولد ترافورد، منذ مايو الماضي.

ويتجه أندريه أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون إلى كوت ديفوار لخوض منافسات أمم إفريقيا التي انطلقت بالفعل، حيث ستلعب الكاميرون مباراتها الأولى غدا الإثنين أمام غينيا.

انطلاقة مبشرة

‏بداية المباراة كانت مذهلة بهدف في الدقيقة 3 من راسموس هويلوند بعد كرة أرسلها ماركوس راشفورد إلى داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 12 سدد رودريجو بينتانكو بالرأس ولكن دفاع يونايتد منع التعادل.

هذه المرة لم يستطع دفاع الشياطين التعامل، فأتى التعادل في الدقيقة 19 برأسية ريتشارليسون بعد ركنية من بيدرو بورو.

وطالب أليخاندرو جارناتشو بركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد سقوطه إثر تدخل ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 40 سجل راشفورد الهدف المنتظر بعد تمريرة من هويلوند أنهاها في المرمى.

صاعقة الشوط الثاني

مع عودة المباراة سجل رودريجو بينتانكور هدف التعادل بصناعة تيمو فيرنر الوافد الجديد لصفوف توتنام ولاعب تشيلسي السابق.

وفي الدقيقة 58 حل سكوت مكتوميناي بدلا من كريستيان إريكسن في صفوف يونايتد، ليسدد بعد 4 دقائق كرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 63 أتى ليساندرو مارتينيز العائد مؤخرا بدلا جوني إيفانز في دفاعات يونايتد.

على الجانب الآخر حل برايان خيل بدلا من تيمو فيرنر في الدقيقة 80، ثم أتى رادو دراجوسين بدلا من أوليفر سكيب في الدقيقة 85.

وبعد 3 دقائق أتى أنتوني بدلا من راشفورد على الجانب الآخر.

وأهدر مكتوميناي رأسية الفوز في الدقيقة 95، حيث مرت فوق العارضة.

بذللك يحتل توتنام المركز الخامس مؤقتا برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد يونايتد بشكل مؤقت في المركز السابع برصيد 32 نقطة.

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي ماركوس راشفورد
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