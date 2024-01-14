مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر

واصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة، تحت قيادة ‏الجهاز الفني بقيادة ‏السويسري مارسيل كولر، استعدادًا للمرحلة المقبلة.‏

وعقد كولر اجتماعا مع سامي قمصان المدرب العام على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها ‏الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت اشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال الى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏

فيما أجرى خالد عبد الفتاح مدافع الفريق جلسة علاج طبيعي في صالة الألعاب البدنية.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق، إن خالد عبدالفتاح خضع لأشعة سونار، تبين منها إنه يعاني من آلام في العضلة الخلفية.‏

وبدأ أحمد عبد القادر لاعب الفريق مرحلة جديدة من التأهيل بالجري حول الملعب بأحمال بدنية وسرعات ‏محددة، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.‏