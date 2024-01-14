أمم إفريقيا - مصطفى محمد يفتتح سجل مصر التهديفي.. وأول أهدافه بالمسابقة

الأحد، 14 يناير 2024 - 19:16

كتب : إسلام أحمد

مصطفى محمد - مصر - موزمبيق

تقدم منتخب مصر بهدف مبكر ضد موزمبيق في أول مباريات الفراعنة بكأس أمم إفريقيا 2023 بفضل هدف مصطفى محمد.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة 34 والتي بدأت 13 يناير وتنتهي في 11 فبراير المقبل.

واستغل مصطفى محمد العرضية التي أوقفها محمد صلاح وسدد كرة أرضية على يسار الحارس في الدقيقة الثانية.

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وأصبح اللاعب رقم 66 الذي يسجل لمنتخب مصر في تاريخ أمم إفريقيا، بعد 63 لاعبا مختلفا لمنتخب مصر، و2 بشكل عكسي.

ويعد ذلك أسرع هدف لمصطفى محمد مع منتخب مصر، متفوقا على هدفه ضد بلجيكا الذي سجله في الدقيقة 33 خلال المواجهة الودية.

ولأول مرة يسجل مصطفى محمد في أمم إفريقيا، حيث لم يسجل في نسخة 2021 رغم مشاركته في المباريات السبعة.

وأصبح مصطفى ثالث هدافي منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا، حيث رفع رصيده لـ 5 أهداف خلف محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

ومنذ مشاركة صلاح لأول مرة في أمم إفريقيا منذ نسخة 2017 ساهم في 67% من أهداف المنتخب بتسجيل 6 وصناعة 4 من أصل 15 هدفا.

يذكر أن أسرع هدف لمنتخب مصر كان من توقيع أيمن منصور بعد 23 ثانية من انطلاق المباراة أمام الجابون في نسخة 1994.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من غانا وكاب فيردي.

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