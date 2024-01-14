أمم إفريقيا - تشكيل موزمبيق.. دومينيجوس يواجه مصر مجددا بعد 2010
الأحد، 14 يناير 2024 - 18:19
كتب : FilGoal
يتواجد دومينيجوس البالغ 40 عاما في تشكيل موزمبيق الأساسي لمواجهة منتخب مصر في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية من أمم إفريقيا 2023.
ويستهل منتخب مصر بمواجهة موزمبيق في المجموعة التي تضم أيضا غانا وكاب فيردي.
ويبدأ دومينيجوس الذي واجه منتخب مصر في نسخة 2010 سابقا في لقاء اليوم.
ويجيب جيني كاتامو لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي بسبب تراكم البطاقات في التصفيات الإفريقية.
وجاء تشكيل موزمبيق:
حراسة المرمى: إرنان سيلوني
الدفاع: رينالدو ماندافا - إدملسون دوف - إدسون ميكسر - دومينجوس ماكاندزا
الوسط: ويتي - ألفونس أمادي - جويما - جيلدو - دومينيجوس
الهجوم: ستانلي راتيفو
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وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي.