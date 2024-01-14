أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق

الأحد، 14 يناير 2024 - 17:37

كتب : بسام أبوبكر

مصر - تنزانيا -تريزيجيه

دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بـ أحمد سيد "زيزو" في خط الوسط أمام موزمبيق.

ويلعب منتخب مصر ضد موزمبيق في الجولة الأولى للدور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

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ويشارك محمود حسن "تريزيجيه" في مركز الجناح الأيسر بدلا من عمر مرموش.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمد حمدي

الوسط: محمد النني – حمدي فتحي – زيزو

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل - محمد صبحي - علي جبر - أحمد فتوح - عمر كمال - مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور - مصطفى فتحي - محمود كهربا - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا

وخرج من القائمة كل من:

أحمد الشناوي – أحمد سامي – ياسر إبراهيم – محمود حمادة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتقام على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي

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