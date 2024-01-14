التشكيل - فيرنر أساسي لأول مرة مع توتنام.. والاختبار الأخير لـ أونانا في يونايتد قبل أمم إفريقيا

ويلتقي توتنام مع مانشستر يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

فيما يقود هجوم الشياطين الحمر كل من: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند - ماركوس راشفورد.

ويظهر أندري أونانا للمرة الأخيرة مع يونايتد قبل السفر لكوت ديفوار للحاق بمنتخب بلاده في أمم إفريقيا 2023.

وجاء تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: جيلوميلو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - ديستني أودوجي

الوسط: بيير هويبيرج - رودريجو بنتانكور - أوليفر سكيب

الهجوم: بيرنان جونسون - ريتشارلسون - تيمو فيرنر

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - رافائيل فاران - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز - كريستيان إريكسن - كوبي ماينو

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند - ماركوس راشفورد

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

فيما يحتل يونايتد المركز التاسع برصيد 31 نقطة.