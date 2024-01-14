التشكيل - فيرنر أساسي لأول مرة مع توتنام.. والاختبار الأخير لـ أونانا في يونايتد قبل أمم إفريقيا
الأحد، 14 يناير 2024 - 17:45
كتب : FilGoal
ويلتقي توتنام مع مانشستر يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.
فيما يقود هجوم الشياطين الحمر كل من: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند - ماركوس راشفورد.
ويظهر أندري أونانا للمرة الأخيرة مع يونايتد قبل السفر لكوت ديفوار للحاق بمنتخب بلاده في أمم إفريقيا 2023.
وجاء تشكيل توتنام:
حراسة المرمى: جيلوميلو فيكاريو
الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - ديستني أودوجي
الوسط: بيير هويبيرج - رودريجو بنتانكور - أوليفر سكيب
الهجوم: بيرنان جونسون - ريتشارلسون - تيمو فيرنر
فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد:
حراسة المرمى: أندري أونانا
الدفاع: ديوجو دالوت - رافائيل فاران - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا
الوسط: برونو فيرنانديز - كريستيان إريكسن - كوبي ماينو
الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند - ماركوس راشفورد
ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 39 نقطة.
فيما يحتل يونايتد المركز التاسع برصيد 31 نقطة.