التشكيل - فيرنر أساسي لأول مرة مع توتنام.. والاختبار الأخير لـ أونانا في يونايتد قبل أمم إفريقيا

الأحد، 14 يناير 2024 - 17:45

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - توتنام

ويلتقي توتنام مع مانشستر يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

فيما يقود هجوم الشياطين الحمر كل من: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند - ماركوس راشفورد.

ويظهر أندري أونانا للمرة الأخيرة مع يونايتد قبل السفر لكوت ديفوار للحاق بمنتخب بلاده في أمم إفريقيا 2023.

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وجاء تشكيل توتنام:

حراسة المرمى: جيلوميلو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - ديستني أودوجي

الوسط: بيير هويبيرج - رودريجو بنتانكور - أوليفر سكيب

الهجوم: بيرنان جونسون - ريتشارلسون - تيمو فيرنر

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فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت - رافائيل فاران - جوني إيفانز - آرون وان بيساكا

الوسط: برونو فيرنانديز - كريستيان إريكسن - كوبي ماينو

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - راسموس هويلاند - ماركوس راشفورد

ويحتل توتنام المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

فيما يحتل يونايتد المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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