الأمتع حتى الآن.. فوز مثير لـ اليابان على فيتنام في كأس آسيا

في مباراة هي الأمتع حتى الآن بكأس آسيا، حقق منتخب اليابان الفوز على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأولى.

المباراة أقيمت على ملعب الثمامة الذي احتضن كأس العالم 2022.

سجل رباعية اليابان كل من تاكومي مينامينو الي أحرز هدفين وكيتو ناكامورا وأياسي ويدا.

وسجل لفيتنام كل من دين باك نجوين وفام توان هاي.

الفوز رفع رصيد اليابان للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت حتى معرفة نتيجة مباراة إندونيسيا والعراق.

تقدم مينامينو بالهدف الأول لليابان في الدقيقة الـ 11 بمتابعة لتسديدة يوكاناري سوجوارا التي ارتدت من الدفاع.

وتعادل نجوين لفيتنام بعد 5 دقائق برأسية رائعة مستغلا عرضية من دو هونج دونج.

وأضاف فام توان هاي الهدف الثاني لفيتنام بالدقيقة الـ 33 بمتابعة لتصدي الحارس سوزوكي.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع تعادل مينامينو لليابان بتسديدة أرضية.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة أعاد ناكامورا التقدم لليابات بهدف رائع بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى أياسي ويدا رباعية اليابان في الدقيقة الـ 85 بعدما تلقى تمريرة من تاكيفوسو كوبو ليسدد بقوة في الشباك.

وسيلعب منتخب اليابان مباراته المقبلة ضد العراق يوم الجمعة 19 يناير، بينما يلتقي اليابان مع إندونيسيا بنفس اليوم.

video:1