مؤتمر محرز: الظروف الحالية مختلفة تماما عن نسخة الكاميرون

الأحد، 14 يناير 2024 - 15:13

كتب : FilGoal

مصر ضد الجزائر - رياض محرز - محمد حمدي

يؤمن رياض محرز قائد الجزائر أن الظروف الحالية التي يمر بها فريق بلاده مختلفة تماما عن التي مر بها في النسخة الماضية.

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت، ويستعد بطل نسخة 2019 لملاقاة أنجولا في الجولة الافتتاحية يوم الاثنين.

كل ما يلي على لسان رياض محرز في مؤتمر صحفي

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"استعدينا جيدا لدخول البطولة بأفضل طريقة ممكنة".

"المنتخب الجزائري يضم مزيجا بين اللاعبين ذوي خبرة واللاعبين جدد، لكن الجميع يتطلع لتحقيق بداية جيدة".

"جهزنا أنفسنا جيدا لبداية قوية في بطولة أمم إفريقيا، سنخوض المباراة تلو الأخرى، فلدينا طموحات في هذه البطولة".

"الأجواء المناخية هنا تشبه السعودية وهذا سيسهل الأمور علي، ربما باستثناء مباراة الرابعة عصرا، لأنه حين نلعب ليلا لن تكون الحرارة مرتفعة".

"الظروف الحالية مختلفة تماما عن تلك التي سبقت في النسخة الماضية التي استضافتها الكاميرون، كان هناك الكثير من الظروف الصعبة، مثل جائحة فيروس كورونا، والوقت القصير للتحضير، كان العمل صعبا بعض الشيء، على عكس التحضير لنسخة كوت ديفوار".

"لا أعلم إن كنت سأقدم على إنهاء مسيرتي الدولية بعد هذه النسخة أم لا".

وانطلقت بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم السبت.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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