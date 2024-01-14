أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب جامبيا: درجة الحرارة ليست عذرا.. وتأهلنا للبطولة معجزة

يرى توم سنتفيت مدرب منتخب جامبيا إن تأهل فريقه لكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية على التوالي أشبه بالمعجزة.

ويستعد منتخب جامبيا لمواجهنة السنغال غدا الإثنين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

وقال سنتفيت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن سعداء لأننا هنا، تأهلنا لكأس أمم إفريقيا لثاني مرة هو معجزة، صحيح عانينا من بعض المشكلات في الأسابيع الماضية ولكننا سعداء حاليا".

وواصل "لا نشعر بالخوض، لدينا الفريق الأصغر في كأس أمم إفريقيا وسنلعب ضد بطل القارة ويجب أن نحترمه ولكننا نريد تحقيق الفوز هذا أمر واضح".

وتابع "درجة الحرارة لن تكون عذرا لنا لأن الفريقين سيلعبان في نفس الظروف، الجو حار ولكننا سنحاول اللعب بذكاء وجاهزون لذلك".

"وأضاف "منتخب السنغال هو بطل إفريقيا وهو فريق جيد جدا على الورق ولكن في كرة القدم لا يوجد آباء أو إخوة وسنقدم كل شيء لنخرج منتصرين".

كما تحدث عمر كولي لاعب الفريق خلال المؤتمر قائلا: "كرة القدم تتمحور حول الضغوطات ونحن لا نتعرض لنفس الضغوطات التي يتعرض لها منتخب السنغال ونحن هنا لنلعب ضد الفريق الأفضل".

ويلعب منتخب جامبيا في المجموعة الثالثة بجانب كل من السنغال والكاميرون وغينيا.