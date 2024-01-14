دي بروين: قوة الإرادة كانت مفتاح الانتصار على نيوكاسل

أرجع كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي الفوز المثير الذي تحقق على نيوكاسل يونايتد إلى قوة الإرادة أكثر من أي شيء آخر.

وشارك دي بروين قبل 20 دقيقة من نهاية لقاء الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، وسجل هدفا وصنع مثله ليقود السماوي لقلب الطاولة والفوز في الوقت القاتل.

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Just four minutes into his return, Kevin de Bruyne elegantly passes the ball into the corner of the net!



HE'S BACK!#beINPL #MCFC pic.twitter.com/go7iAkewVH — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 13, 2024

وقال دي بروين في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كان الأمر جنونيا، كنت أفتقد ذلك، إصابتي كانت قوية وكنت أحتاج للوقت".

وأضاف "أن تأتي إلى هذا الملعب وفي هذه الأجواء، يجب أن يكون هناك إرادة أكثر من أي شيء آخر، قوة الإرادة كانت مفتاح الفوز".

وأكمل "أعرف بأنني لا أستطيع فعل ذلك طوال 90 دقيقة، يمكنني أن أبدأ في اللعب تدريجيا بـ20 أو 25 دقيقة، هذا أفضل من لا شيء".

وتابع الدولي البلجيكي "الملعب نيوكاسل صعب، حققنا فوزا هاما، نريد المنافسة على لقب الدوري مرة أخرى".

أشاد دي بروين بزميله الشاب أوسكار بوب الذي سجل هدف الفوز بصناعة البلجيكي.

وأتم "استلام بوب للكرة أثناء الركض ومراوغة حارس المرمى شيء رائع".

وأتم دي بروين "لو لم يركض هكذا لما تمكنت من تمرير الكرة له في هذا المكان".

وارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة وله لقاء مؤجل.

ويبتعد سيتي على ليفربول المتصدر بفارق نقطتين وسيلتقي الريدز مع بورنموث في الجولة الحالية الأسبوع المقبل.

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