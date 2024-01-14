حلوة البدايات

الأحد، 14 يناير 2024 - 00:16

كتب : أحمد أباظة

كوت ديفوار 2-0 غينيا بيساو

هدفان رائعان أطلقا صافرة الانطلاق الحقيقية لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بفوز البلد المضيف على غينيا بيساو في مباراة الافتتاح.

سجل لصاحب الأرض سيكو فوفانا في الدقيقة 4 وجان فيليب كراسو في الدقيقة 58.

فوفانا لاعب خط وسط النصر السعودي أشعل بداية مذهلة لبلاده التي تبحث عن لقبها الثالث بعد 1992 و2015، وفي استضافتها الثانية للبطولة عبر التاريخ بعد 1984.

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أما غينيا بيساو فتلقت الخسارة الأولى في محاولة المرور من دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخها، بعد الخروج منه في جميع المشاركات الثلاث السابقة في 2017 و2019 و2021.

شعلة سيكو فوفانا

مبكرًا للغاية، سجل سيكو فوفانا الهدف الأول في الدقيقة 4 بتسديدة أقصى يسار المرمى، بعد تمريرة من فرانك كيسي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19 انطلق جيريمي بوجا بالكرة ومررها إلى داخل صوب سيكو فوفانا الذي كاد يسجل الثاني ولكنه فشل في السيطرة عليها.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 22 بسبب اصطدام قوي بين جوناثان بامبا لاعب كوت ديفوار وموريتو كاساما لاعب غينيا بيساو، ودخل الطاقم الطبي لإسعاف الثنائي.

وفي الدقيقة 34 ضاعت فرصة الثاني مرة أخرى من سيكو فوفانا الذي أطلق تسديدة قوية على حدود المنطقة ولكنها ارتطمت بالعارضة.

وطالب الأفيال بركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد سقوط المهاجم جان فيليب كراسو ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، لينتهي الشوط الأول بعدها بتقدم صاحب الديار 1-0.

لم يكن هناك أي أمل..

مع انطلاق الشوط الثاني حل سيرج أورييه بدلا من ويلفريد ستيفان سينجو في صفوف كوت ديفوار.

وفي الدقيقة 50 سدد فالي كاندي أخطر فرص غينيا بيساو حتى حينها ولكنها مرت بجوار القائم.

وسريعًا حسم منتخب كوت ديفوار أموره بالهدف الثاني عن طريق جان فيليب كراسو الذي استغل خطأ المدافع أوبا سانجانتي واختطف الكرة داخل المنطقة ليسدد على يسار الحارس في الدقيقة 58.

ثم حل نيكولاس بيبي لاعب أرسنال السابق في صفوف كوت ديفوار رفقو كريم كوناتي، بدلا من جوناثان بامبا وكراسو في الدقيقة 61.

على الجانب الآخر حل كارلوس مينديش وفرانكولينو جلودا بدلا من كارلوس ماني وموريتو كاساما في الدقيقة 67.

وسدد فرانكولينو في الدقيقة 74 كرة قوية داخل المنطقة، وأخيرًا ظهر حارس كوت ديفوار يحيى فوفانا بالتصدي.

وفي الدقيقة 75 حل زي تربو بدلا من ماورو رودريجيز في الدقيقة 75 بصفوف غينيا بيساو، بينما أتى ويلي بولي بدلا من عثمان ديومانديه في الدقيقة 77 على الجانب الآخر.

بينما حل دالسيو جوميز بدلا من ماما بالدي في آخر تبديلات غينيا بيساو في الدقيقة 85، ثم أتى إدريسا دومبيا بدلا من إبراهيم سنجاري في ختام تبديلات كوت ديفوار في الدقيقة 91.

آمال غينيا بيساو تستمر حين تواجه غينيا الاستوائية يوم 18 يناير في الجولة الثانية، أما كوت ديفوار فتخوض صراع من نار ضد نيجيريا في نفس اليوم.

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