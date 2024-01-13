جوارديولا: إيدرسون أصيب بكدمة قوية.. وأشعر بالقليل من الغضب تجاه دي بروين

السبت، 13 يناير 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على شعوره بالقليل من الغضب بسبب عدم تسجيل كيفن دي بروين للركلة الحرة المباشرة الأولى بعد دخوله من المباراة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت رائعة بالفعل، أحيانا يكون من الأفضل تحقيق الفوز بتك الطريقة من أجل الفريق واليوم أظهرنا شخصية رائعة وأظهر اللاعبين رغبتهم في القتال حتى النهاية".

أخبار متعلقة:
عاد دي بروين فانتصر مانشستر سيتي.. حامل اللقب يقلب الطاولة على نيوكاسل للمباراة الثانية تواليا يساهم لفريقه.. وردة يسجل ويصنع في فوز بانسيرايكوس في المباراة الأولى له.. سانشو يصنع هدفا في فوز دورتموند على دارمشتات

وتابع "أنا منزعج وغاضب بعض الشيء لأن دي بروين لم يسجل الركلة الحرة".

واستمر "أوسكار بوب سجل بروعة وهو كان قد أبهرنا بالفعل خلال فترة الإعداد وكنت أعرفه من المعلومات الرائعة عنه مع الفريق الثاني".

وواصل "عندما استلم دي بروين الكرة هو لاعب فريف بالعالم ولكن إنهاء أوسكار للكرة كان رائعا وأنا سعيد من أجله".

وأضاف "فرق مثل توتنام أو ليفربول أو أستون فيلا أو نحن نلعب بدفاع متقدم ونجد ثلاثة لاعبين في حالة تسلل كثيرا ولذلك يجب أن نتجنب ذلك".

وأتم "إيدرسون تلقى ضربة كدمة قوية في الركبة ولكن لدينا فترة راحة لمدة 10 أيام الآن".

وتعرض إيدرسون للإصابة في بداية المباراة ليخرج ويحل ستيفان أورتيجا بدلا منه.

وارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة وله لقاء مؤجل.

ويبتعد سيتي على ليفربول المتصدر بفارق نقطتين وسيلتقي الريدز مع بورنموث في الجولة الحالية الأسبوع المقبل.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي تليجراف: كارثة جديدة لنيوكاسل.. انتهاء موسم جولينتون بسبب الإصابة سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي إيفرتون مهدد بخصم نقاط جديد.. وبيان رسمي يتهم رابطة الدوري الإنجليزي بالخلل القانوني راشفورد ينهي العقدة ولكن.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام قبل سفر أونانا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(2) توتنام التشكيل - فيرنر أساسي لأول مرة مع توتنام.. والاختبار الأخير لـ أونانا في يونايتد قبل أمم إفريقيا أوسكار بوب: جوارديولا توقع نجاحي في التسجيل أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 9 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 11 دقيقة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث ساعة | تقرير في الجول
كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس آسيا - السعودية (1) - (1) عمان.. جووول التعادل 2 ساعة | آسيا
التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم