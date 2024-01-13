جوارديولا: إيدرسون أصيب بكدمة قوية.. وأشعر بالقليل من الغضب تجاه دي بروين

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على شعوره بالقليل من الغضب بسبب عدم تسجيل كيفن دي بروين للركلة الحرة المباشرة الأولى بعد دخوله من المباراة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة كانت رائعة بالفعل، أحيانا يكون من الأفضل تحقيق الفوز بتك الطريقة من أجل الفريق واليوم أظهرنا شخصية رائعة وأظهر اللاعبين رغبتهم في القتال حتى النهاية".

وتابع "أنا منزعج وغاضب بعض الشيء لأن دي بروين لم يسجل الركلة الحرة".

واستمر "أوسكار بوب سجل بروعة وهو كان قد أبهرنا بالفعل خلال فترة الإعداد وكنت أعرفه من المعلومات الرائعة عنه مع الفريق الثاني".

وواصل "عندما استلم دي بروين الكرة هو لاعب فريف بالعالم ولكن إنهاء أوسكار للكرة كان رائعا وأنا سعيد من أجله".

وأضاف "فرق مثل توتنام أو ليفربول أو أستون فيلا أو نحن نلعب بدفاع متقدم ونجد ثلاثة لاعبين في حالة تسلل كثيرا ولذلك يجب أن نتجنب ذلك".

وأتم "إيدرسون تلقى ضربة كدمة قوية في الركبة ولكن لدينا فترة راحة لمدة 10 أيام الآن".

وتعرض إيدرسون للإصابة في بداية المباراة ليخرج ويحل ستيفان أورتيجا بدلا منه.

وارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة وله لقاء مؤجل.

ويبتعد سيتي على ليفربول المتصدر بفارق نقطتين وسيلتقي الريدز مع بورنموث في الجولة الحالية الأسبوع المقبل.