عاد دي بروين فانتصر مانشستر سيتي.. حامل اللقب يقلب الطاولة على نيوكاسل

السبت، 13 يناير 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

عاد كيفين دي بروين فقلب مانشستر سيتي تأخره لفوز على نيوكاسل بنتيجة 3-2 في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل مانشستر سيتي: بيرناردو سيلفا وكيفين دي بروين وأوسكار بوب، فيما سجل لنيوكاسل: ألكسندر إيزاك وأنتوني جوردون.

وارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة وله لقاء مؤجل.

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ويبتعد سيتي على ليفربول المتصدر بفارق نقطتين وسيلتقي الريدز مع بورنموث في الجولة الحالية الأسبوع المقبل.

التشكيل

عاد جيرمي دوكو للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي الأساسي.

وقاد خوليان ألفاريز هجوم مانشستر سيتي، واستمر إيرلينج هالاند في الغياب بسبب الإصابة، بينما يجلس كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء.

في المقابل بدأ ميجيل ألميرون – ألكساندر إيزاك – أنتوني جوردون في الهجوم.

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وصف المباراة

دقيقة ونصف كانت كافية حيث سجل نيوكاسل الهدف الأول من انطلاق صافرة البداية لكن حكم الراية أشهر صافرة التسلل.

تعرض إيدرسون حارس سيتي للإصابة خلال لقطة تسجيل الهدف بسبب الالتحام وتلقى العلاج في أرض الملعب.

وبعد استئناف اللقاء مرر الحارس البرازيلي بشكل خاطئ كرة كادت أن تخطف هدف التقدم لنيوكاسل لكن تعثر لاعبي نيوكاسل أدى لنهاية الهجمة دون خطورة مع طلب إيدرسون للتغيير.

وشارك ستيفن أورتيجا بدلا من إيدرسون في الدقيقة 8 من عمر اللقاء.

وكاد برناردو سيلفا أن يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 25 سجل سيلفا هدف تقدم مانشستر سيتي بالكعب من لمسة واحدة بعد عرضية كايل ووكر.

ورد نيوكاسل بثنائية في ظرف دقيقتين عن طريق إيزاك ثم جوردون بتسديدة مقوسة على يسار أورتيجا في الدقيقتين 35 و37.

شوط أول انتهى بتقدم نيوكاسل.

في الشوط الثاني استمر ضغط سيتي لكن دوبرافكا كان في الموعد.

فدفع بيب جوارديولا بورقته الرابحة في الدقيقة 69: كيفين دي بروين لأول مرة الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي بعد تعافيه من الإصابة.

وفي الدقيقة 74 سجل دي بروين بتسديدة أرضية قوية هدف التعادل.

ثم شارك أوسكار بوب في الدقيقة 82 وتلقى في الدقيقة 90 تمريرة طولية من دي بروين الذي راوغ الحارس داخل منطقة الست ياردات وسجل هدف الفوز القاتل.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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