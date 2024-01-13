مهاجم تشيلسي ينضم لـ بيرنلي

أعلن نادي بيرنلي تعاقده مع دافيد فوفانا لاعب تشيلسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ولم يشير بيرنلي لوجود بند أحقية شراء عقب نهاية الموسم.

وقال اللاعب الإفواري للموقع الرسمي للنادي: "الوجود هنا يشعرني بشعور جيد جدا، هذا المكان جيد جدا لأتطور وهذه خطوتي الأمثل".

الإعارة هي الثانية لفوفانا منذ الانضمام لتشيلسي في شهر يناير من الموسم الماضي.

فوفانا قضى النصف الأول من الموسم معارا إلى يونيون برلين وشارك معه في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

ولم يلعب فوفانا سوى في 4 مباريات منذ الانضمام لتشيلسي.

يرتبط اللاعب صاحب الـ 21 عاما بالنادي اللندني حتى عام 2029 مع إمكانية مد العقد لعام آخر.

وسجل اللاعب الإيفواري 34 هدفا في 65 مباراة مع مولدي بعد انتقاله إليه السنة قبل الماضية من أكاديمية أمادو ديالو الإيفوارية.