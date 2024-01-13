انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2) (3) مانشستر سيتي.. عودة دي بروين
السبت، 13 يناير 2024 - 19:26
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
جيريمي دوكو
النادي : مانشستر سيتي
ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 90+1: جوووووول ثاااالث بوب يخطف الفوز
ق 73 جووووووووول دي بروين
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: جووول جوردون يسجل هدف نيوكاسل الثاني بنفس الطريقة
ق35: جوووول إيزاك يسجل هدف التعادل بعد مجهود رائع
ق 25: جووول ووكر يرسل عرضية وتسديدة بيرناردو من لمسة واحدة تسكن الشباك.
ق 17: تسديدة بيرناردو تمر أعلى العارضة
ق 8: خروج إيدرسون بسبب الإصابة ومشاركة أورتيجا
ق 5: تمريرة خاطئة من إيدرسون وتباطؤ لاعبي نيوكاسل دون هدف
ق 4: توقف اللقاء بسبب إصابة إيدرسون خلال الهدف الملغي الذي استقبله
ق 2: جووول أول لنيوكاسل لكن الحكم يرفع راية التسلل سريعا
بداية المباراة