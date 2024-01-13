انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2) (3) مانشستر سيتي.. عودة دي بروين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل نيوكاسل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

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انتهت

ق 90+1: جوووووول ثاااالث بوب يخطف الفوز

ق 73 جووووووووول دي بروين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: جووول جوردون يسجل هدف نيوكاسل الثاني بنفس الطريقة

ق35: جوووول إيزاك يسجل هدف التعادل بعد مجهود رائع

ق 25: جووول ووكر يرسل عرضية وتسديدة بيرناردو من لمسة واحدة تسكن الشباك.

ق 17: تسديدة بيرناردو تمر أعلى العارضة

ق 8: خروج إيدرسون بسبب الإصابة ومشاركة أورتيجا

ق 5: تمريرة خاطئة من إيدرسون وتباطؤ لاعبي نيوكاسل دون هدف

ق 4: توقف اللقاء بسبب إصابة إيدرسون خلال الهدف الملغي الذي استقبله

ق 2: جووول أول لنيوكاسل لكن الحكم يرفع راية التسلل سريعا

بداية المباراة