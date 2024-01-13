تشكيل مانشستر سيتي - دوكو وألفاريز يقودان الهجوم ضد نيوكاسل.. ودي بروين على الدكة

السبت، 13 يناير 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

عاد جيرمي دوكو للظهور في تشكيل فريقه مانشستر سيتي الأساسي وذلك أمام نيوكاسل يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سانت جيمس بارك.

ويقود جوليان ألفاريز هجوم مانشستر سيتي، ويستمر إيرلينج هالاند في الغياب بسبب الإصابة، بينما يجلس كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيلم مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – ناثان أكي – يوشكو جفارديول

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – رودري – بيرناردو سيلفا

الهجوم: فيل فودين – جوليان ألفاريز – جيرمي دوكو

بينما جاء تشكيل نيوكاسل يونايتد كالآتي:

المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: كيران تريبيير – فابيان شار – سفين بوتمان – دان بيرن

الوسط: برونو جيماريش – شون لونجستاف – لويس ميلي

الهجوم: ميجيل ألميرون – ألكساندر إيزاك – أنتوني جوردن

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد
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