الثالث على التوالي.. تشيلسي يفوز على فولام بهدف في دربي لندن

حقق تشيلسي الانتصار للأسبوع الثالث على التوالي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفاز تشيلسي على فولام بهدف دون رد ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وسجل بالمر هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة (4+45 )من الشوط الأول في المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي حقق الانتصار للأسبوع الثالث على التوالي بعد الفوز بالجولتين الماضيتين على كريستال بالاس ولوتون تاون.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 31 نقطة في المركز الثامن.

فيما توقف رصيد فولام عند النقطة 24 في المركز 13 بالدوري.

التشكيل

اعتمد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي على الثلاثي رحيم سترلينج وكول بالمر وأرماندو برويا في قيادة هجومه أمام فولام.

برويا وستيرلينج وبالمر يقودون هجوم تشيلسي أمام فولام في دربي لندني بالدوري الإنجليزي✅#السبت_الكروي pic.twitter.com/TDjsSgeGNX — FilGoal (@FilGoal) January 13, 2024

وصف المباراة

وأضاع رحيم سترلينج فرصة تسجيل الهدف الأول مبكرا بعد تسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وجاء رد فولام عن طريق هاري ويلسون الذي سدد كرة خطيرة لكن تصدى لها حارس مرمى تشيلسي.

وحصل تشيلسي على ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، نجح بالمر في تسديدها بشكل جيد من علامة الجزاء على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

في دربي لندني، تشيلسي يفوز على فولام 1-0 بهدف كول بالمر من علامة الجزاء ويرفع رصيده لـ 31 نقطة في المركز الـ 8 ⬆️#السبت_الكروي pic.twitter.com/UuuA4VoNHy — FilGoal (@FilGoal) January 13, 2024

وضاعت فرصة مؤكدة بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح تشيلسي على رأس رحيم سترلينج الذي سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وسدد كونور جالاجر كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح تشيلسي لترتد من القائم الأيسر لمرمى فولام لتضيع فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية المباراة.

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