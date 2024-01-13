مؤتمر مدرب موزمبيق: على كاف أن يفكر في اللوائح.. ولدينا 4 غيابات ضد مصر

طلب شيكينيو كوندي المدير الفني لـ منتخب موزمبيق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التفكير في تغيير بعض اللوائح قبل المشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب موزمبيق لبداية مشواره في نسخة 2023 والمقامة في كوت ديفوار لمواجهة منتخب مصر غدا الأحد في السابعة مساءً.

وقال كوندي في المؤتمر الصحفي: "كان ممكنا أن نخوض المباراة في ظروف أفضل، لدينا 4 غيابات قبل مواجهة مصر في عدة مراكز مختلفة، وعلى أي حال نسعى لتجهيزهم ليكونوا جاهزين في المباريات المقبلة".

وأضاف "ما قاله روي فيتوريا عنا يستحق الإشادة، هو مدرب رائع وأعرفه بتاريخه وعمله وما حققه من نجاح، نظريا منتخب مصر الأقوى ولدينا الإمكانيات لكن ينقصنا بعض اللاعبين وسنسعى للتركيز".

وواصل "غياب جيني عن لقاء مصر؟ أقترح أن يفكر كاف في قوانينه، لأنه ليس من العدل غياب لاعب عن البطولة بسبب حصوله على إنذارين في التصفيات، يجب تغيير اللوائح، وسنفعل ما بوسعنا في غيابه".

ويغيب جيني كاتامو مهاجم سبورتنج لشبونة عن اللقاء بسبب حصوله على إنذارين في التصفيات ضد رواندا وبنين.

وعن المشاركة في أمم إفريقيا قال: "الانطباع لدينا أن هذه المسابقة ستكون جيدة وسنشارك بشكل طبيعي في البطولة، لدينا 14 لاعبا يمتلكون الخبرات الكبيرة لمواجهة هذه البطولات".

وواصل "سأفعل ما بوسعي وسأشارك خبراتي مع اللاعبين لمحاولة كتابة التاريخ لكرة القدم في البلاد".

وأتم "ليس لدينا ساديو ماني أو محمد صلاح، لكن لدينا لاعبين أخرين وقوتنا في المجموعة، ونسعى لفعل كل ما يؤدي للطريق الصحيح، لدينا خطة واضحة وبعد ذلك سنرى، لدينا لاعبين جيدين لاستغلال الفرص لتحقيق شيئا جديدا في مسيرتهم كمحترفين، أتمنى أن نتغلب على مشاكلنا".

ومن جانبه علَق إلياس بيليمبي لاعب موزمبيق قائلا: "معظم المباريات التي خضنها تعطيك الكثير من الخبرات، رأينا منتخب موزمبيق يتحسن ووصل في بعض المراحل للنهائي، بالنسبة للمدرب فهو يساعدنا كثيرا وأعتقد أننا نسعى لفعل ما بوسعنا وهو شيء رائع".

يذكر أن بيلمبي يبلغ من العمر 40 عاما وسبق أن واجه منتخب مصر في نسخة 2010 عندما فاز الفراعنة بنتيجة 2-0.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي.

وستكون تلك المواجهة السادسة بين مصر وموزمبيق تاريخيا، حيث التقيا من قبل في 5 مناسبات، 3 منها في أمم إفريقيا انتهت بالفوز 2-0 وبتتويج المنتخب باللقب في 1986 و1998 و2010.

وسيق أن التقيا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز المنتخب 2-0 و1-0 ذهابا وإيابا.

موعد المباراة

تبدأ المباراة يوم الأحد 14 يناير 2024.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب

استاد فيليكس بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3.

ويعلق عليها علي محمد علي.

الحكم

يدير الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، حسبما علم FilGoal.com.

الحكم الموريتاني أدار الموسم الجاري قاريا 4 مباريات من بينها افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي انتهت بالنتيجة 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-1.

الحكم البالغ 32 عاما أدار للأندية المصرية إجمالا 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وسبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

ومن قبل أدار نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2019 وإياب نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية.