مؤتمر مدرب موزمبيق: على كاف أن يفكر في اللوائح.. ولدينا 4 غيابات ضد مصر

السبت، 13 يناير 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

كوندي - مدرب موزمبيق

طلب شيكينيو كوندي المدير الفني لـ منتخب موزمبيق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التفكير في تغيير بعض اللوائح قبل المشاركة في أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب موزمبيق لبداية مشواره في نسخة 2023 والمقامة في كوت ديفوار لمواجهة منتخب مصر غدا الأحد في السابعة مساءً.

وقال كوندي في المؤتمر الصحفي: "كان ممكنا أن نخوض المباراة في ظروف أفضل، لدينا 4 غيابات قبل مواجهة مصر في عدة مراكز مختلفة، وعلى أي حال نسعى لتجهيزهم ليكونوا جاهزين في المباريات المقبلة".

أخبار متعلقة:
حوار في الجول - مدير منتخب غينيا الاستوائية: أسلوبنا يشبه الكرة الإسبانية.. ونريد الفوز بأمم إفريقيا مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة مؤتمر فيتوريا: علينا الفوز بكأس إفريقيا.. وهذا ما أؤمن به من أجل المنتخب وصلاح كأس إفريقيا - تضارب حول مدة غياب فينسنت أبو بكر.. والكاميرون في مأزق

وأضاف "ما قاله روي فيتوريا عنا يستحق الإشادة، هو مدرب رائع وأعرفه بتاريخه وعمله وما حققه من نجاح، نظريا منتخب مصر الأقوى ولدينا الإمكانيات لكن ينقصنا بعض اللاعبين وسنسعى للتركيز".

وواصل "غياب جيني عن لقاء مصر؟ أقترح أن يفكر كاف في قوانينه، لأنه ليس من العدل غياب لاعب عن البطولة بسبب حصوله على إنذارين في التصفيات، يجب تغيير اللوائح، وسنفعل ما بوسعنا في غيابه".

ويغيب جيني كاتامو مهاجم سبورتنج لشبونة عن اللقاء بسبب حصوله على إنذارين في التصفيات ضد رواندا وبنين.

وعن المشاركة في أمم إفريقيا قال: "الانطباع لدينا أن هذه المسابقة ستكون جيدة وسنشارك بشكل طبيعي في البطولة، لدينا 14 لاعبا يمتلكون الخبرات الكبيرة لمواجهة هذه البطولات".

وواصل "سأفعل ما بوسعي وسأشارك خبراتي مع اللاعبين لمحاولة كتابة التاريخ لكرة القدم في البلاد".

وأتم "ليس لدينا ساديو ماني أو محمد صلاح، لكن لدينا لاعبين أخرين وقوتنا في المجموعة، ونسعى لفعل كل ما يؤدي للطريق الصحيح، لدينا خطة واضحة وبعد ذلك سنرى، لدينا لاعبين جيدين لاستغلال الفرص لتحقيق شيئا جديدا في مسيرتهم كمحترفين، أتمنى أن نتغلب على مشاكلنا".

FARPost

ومن جانبه علَق إلياس بيليمبي لاعب موزمبيق قائلا: "معظم المباريات التي خضنها تعطيك الكثير من الخبرات، رأينا منتخب موزمبيق يتحسن ووصل في بعض المراحل للنهائي، بالنسبة للمدرب فهو يساعدنا كثيرا وأعتقد أننا نسعى لفعل ما بوسعنا وهو شيء رائع".

يذكر أن بيلمبي يبلغ من العمر 40 عاما وسبق أن واجه منتخب مصر في نسخة 2010 عندما فاز الفراعنة بنتيجة 2-0.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي.

وستكون تلك المواجهة السادسة بين مصر وموزمبيق تاريخيا، حيث التقيا من قبل في 5 مناسبات، 3 منها في أمم إفريقيا انتهت بالفوز 2-0 وبتتويج المنتخب باللقب في 1986 و1998 و2010.

وسيق أن التقيا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز المنتخب 2-0 و1-0 ذهابا وإيابا.

موعد المباراة

تبدأ المباراة يوم الأحد 14 يناير 2024.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب

استاد فيليكس بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

undefined

سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3.

ويعلق عليها علي محمد علي.

الحكم

يدير الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، حسبما علم FilGoal.com.

الحكم الموريتاني أدار الموسم الجاري قاريا 4 مباريات من بينها افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي انتهت بالنتيجة 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-1.

الحكم البالغ 32 عاما أدار للأندية المصرية إجمالا 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وسبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

ومن قبل أدار نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2019 وإياب نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية.

منتخب مصر أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا منافس مصر شيكينيو كوندي إلياس بيليمبي مؤتمر موزمبيق
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 1 من 10 انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) ناميبيا.. خسارة عربية جديدة أمم إفريقيا – تشكيل ناميبيا.. شالوليلي يقود الهجوم أمام تونس كرنفال أمم إفريقيا – لاعب بيراميدز رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا رصاصة تقتل المرابطين أمم إفريقيا - تشكيل تونس.. معلول أساسي ضد ناميبيا والمساكني يعادل رقم أحمد حسن
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 22 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 24 دقيقة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث ساعة | تقرير في الجول
كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة ساعة | الكرة المصرية
انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل 2 ساعة | آسيا
التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم