كأس إفريقيا - تضارب حول مدة غياب فينسنت أبو بكر.. والكاميرون في مأزق

السبت، 13 يناير 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر - الكاميرون - إثيوبيا

تضاربت الأنباء حول مدة غياب فينسنت أبو بكر هداف منتخب الكاميرون بعد تعرضه للإصابة.

وتعرض أبو بكر بحسب موقع "Camfoot" الكاميروني للإصابة خلال المران الذي أقيم الجمعة.

وربما تجبره الإصابة على الخروج من قائمة الأسود في أمم إفريقيا 2023

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وأشارت تقارير إلى أن مدة غياب فينسنت أبو بكر تصل إلى 10 أيام ستغيبه عن دور المجموعات على أن يشارك في الأدوار الإقصائية حال تأهل منتخب بلاده.

فيما أوضحت تقارير آخرى أن مهاجم بيشكتاش بات خارج البطولة، إذ يحتاج للعلاج لمدة 3 أسابيع.

وتنطلق بطولة إفريقيا مساء اليوم بمواجهة كوت ديفوار مستضيف البطولة أمام غينيا بيساو ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويفتتح منتخب الكاميرون مشواره في أمم إفريقيا بلقاء غينيا يوم الإثنين المقبل.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة رفقة السنغال وجامبيا وغينيا.

الكاميرون في مأزق

وتعد تلك ضربة قوية للكاميرون في ظل غياب براين مبيومو وجان بيير نسامي وإريك تشوبو موتينج عن هجوم الأسود في البطولة.

ويعد أبو بكر هداف النسخة الماضية من البطولة برصيد 8 أهداف كما سجل هدف التتويج بلقب 2017 على حساب منتخب مصر.

وخاض أبو بكر 22 مباراة الموسم الجاري بقميص بيشكتاش التركي وسجل 11 هدفا في 22 مباراة.

ويمتلك المهاجم المخضرم البالغ 31 عاما 97 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدف.

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