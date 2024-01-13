كأس آسيا - إندو يرد على رغبة كلوب في خروج اليابان مبكرا

رد وتارا إندو قائد منتخب اليابان ولاعب ليفربول على تصريحات مدربه يورجن كلوب بشأن رغبته في توديع كأس آسيا مبكرا والعودة لصفوف الريدز.

وتمنى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إقصاء محمد صلاح وواتارو من إندو من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا وآسيا على التوالي ليعودا لفريقه مبكرا.

ويلعب صلاح مع منتخب مصر فيما انضم إندو إلى اليابان.

وقال إندو في مؤتمر صحفي: "كلوب قال بأنه يريد خروج اليابان وعودتي سريعا؟ بالطبع قالها مازحا، ولكن هذا أمر يسعدني لأنه يريد عودتي بأسرع وقت، أنا قائد اليابان وتفكيري بالعودة إلى ليفربول بالميدالية الذهبية".

وانطلقت أمس الجمعة بطولة آسيا وحقق المنتخب القطري مستضيف البطولة الفوز على لبنان 3-0 في أولى مباريات دور المجموعات.

فيما يلعب منتخب اليابان أمام فيتنام غدا الأحد ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحمل منتخب قطر لقب النسخة الماضية من كأس آسيا.