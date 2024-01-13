مؤتمر تشافي: لدينا الجوع للفوز بالكلاسيكو.. وأنشيلوتي مثل أعلى للمدربين

يثق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة غدا الأحد ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض العاصمة السعودية.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "يجب علينا ترتيب حساباتنا وتقديم افضل ما لدينا في الكلاسيكو. حققنا الفوز في السنة الماضية ولدينا الجوع والحماس للفوز بهذه المباراة".

وأضاف"مباراة غدا نهائية وسوف تكون قوية وعلينا أن نحقق هذه البطولة. ومواجهة ريال مدريد دائما صعبة، كلا الفريقين مميزين".

وبسؤاله عن مدرب ريال مدريد أجاب "أنشيلوتي من أفضل المدربين في العالم وهو مثل أعلى بالنسبة للمدربين ولا أستطيع تقييمه لكنه مدرب عظيم".

وتأهل ريال مدريد لنهائي السوبر الإسباني عقب الفوز المثير على أتليتكو مدريد بنتيجة 5-3.

فيما حجز برشلونة مقعدا في النهائي عقب الفوز على أوساسونا 2-0 في نصف النهائي.