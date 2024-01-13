مؤتمر أنشيلوتي عن - الكلاسيكو وصافرات كروس.. وأفضل من شاهده في عالم التدريب

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام برشلونة.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة غدا الأحد ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض العاصمة السعودية.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "تشافي يقوم بعمل ممتاز. ليس لديه الخبرة التي أملكها لأن بعمر صغير ومسيرته جيدة، وهذا يساعده لأنه كان أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. فكرة رؤيته لكرة القدم تساعده في التدريب".

وأضاف"الاستعداد لمثل هذا النوع من المباريات هو عامل مهم وهناك عوامل كثيرة بدنية وذهنية و أيضا مخاوف بشأن عدم تقديم مباراة بمستوى جيد".

وأجاب "توني كروس يعرف كيف يتعامل مع صافرات الاستهجان. ريال مدريد لا يلعب من أجل الإنتقام، نحن نخرج بكامل قوتنا بسبب متطلبات هذا القميص كما أننا نحترم منافسنا لقد هزمونا في مناسبات أخرى ولكننا متعطشون دائما".

وشدد "بطولة السوبر ستنتهي غدا، والباقي قصة أخرى إنه لقب مهم لصورة النادي، الكلاسيكو يعني كل شيء و التفاصيل الصغيرة ستحدد الفائز بالنهائي".

وبسؤاله عن زين الدين زيدان قال أنشيلوتي: "زين الدين زيدان أفضل شخص رأيته في عالم التدريب وما فعله كان أمرا لا يصدق، لقد ساعدني كثيرا كمساعد لأنه كان يعرف النادي جيدا وأنا أعرفه كذلك وساعدني أيضا مع الفرنسيين وعلى التكيف في إسبانيا وكانت مساعدة كبيرة جدا".

وتأهل ريال مدريد لنهائي السوبر الإسباني عقب الفوز المثير على أتليتكو مدريد بنتيجة 5-3.

فيما حجز برشلونة مقعدا في النهائي عقب الفوز على أوساسونا 2-0 في نصف النهائي.