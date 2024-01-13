لوتون يخطف نقطة تعادل قاتلة في وقت المفضل أمام بيرنلي

خطف لوتون تاون نقطة تعادل قاتلة أمام بيرنلي في افتتاح الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويظل لوتون وفيا لعاداته في الدوري الإنجليزي إذ يعد ثاني أكثر فريق في المسابقة تسجيلا للأهداف في آخر 10 دقائق من عمر المباريات برصيد 10 أهداف بعد ليفربول صاحب الـ 13 هدفا.

حتى الآن سجل لوتون تاون 57% من أهدافه في الدوري الإنجليزي في آخر ربع ساعة من عمر المباريات.

وتقدم بيرنلي بهدف التونسي زكي العمدوني في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع خطف كارلتون موريس هدف التعادل القاتل.

GOAL! Late drama! Carlton Morris heads home in stoppage time. After an extensive VAR stoppage, the goal is given! Was that the right decision?#beINPL #BURLUT pic.twitter.com/X3x48Yuvgv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 12, 2024

نقطة التعادل أبقت على الفريقين في قاع الدوري الإنجليزي.

حيث ظل لوتون في المركز 18 برصيد 16 نقطة من 20 مباراة وله مباراة مؤجلة مع بورنموث.

فيما ظل بيرنلي في المركز 19 برصيد 12 نقطة من 21 مباراة.