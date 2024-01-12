رئيس كاف: ربما نضطر إلى إلغاء الكونفدرالية

أوضح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حقيقة إلغاء بطولة الكونفدرالية.

ويتواجد موتسيبي في كوت ديفوار استعدادا لبداية نسخة 2023 من كأس أمم إفريقيا.

وقال موتسيبي في هذا الشأن خلال مؤتمر صحفي بتصريحات نقلها موقع soccer24: "نريد أن نجعل الدوري الإفريقي ودوري أبطال قابلين للاستفادة تجاريا والتأكد من أن الأندية تجني المزيد من الأموال منهما".

وأضاف "لكن الشيء المهم الآخر هو أننا ربما نضطر إلى إلغاء الكونفدرالية لأن لدينا الآن العديد من المسابقات".

وواصل "عندما أصبحت رئيسا لكاف، كانت أول بطولة كنت أرغب في إلغائها هي بطولة أمم إفريقيا للمحليين لكن الاتحادات الأعضاء الأصغر طلبت ألا ألغي البطولة لأنها لا تستطيع التنافس ضد الدول الكبرى وهذا هو الوضع الحالي".

وتحدث موتسيبي في وقت سابق عن أمم إفريقيا 2023 وأزمة محتملة في نسخة 2025 والمقرر إقامتها في المغرب. (طالع التفاصيل)

يذكر أن النسخة الحالية من البطولة تشهد مشاركة الزمالك ومودرن فيوتشر.

وسبق أن توج الأهلي بلقب نسخة 2014 ثم الزمالك في 2019.

وأقيمت البطولة لأول مرة في 2004 نتيجة دمج بطولتي كأس الكؤوس الإفريقية وكأس الاتحاد الإفريقي.

وشهد الموسم الجاري إقامة الدوري الإفريقي لأول مرة والتي وصلت جوائزها لـ 4 ملايين دولار وتوج بلقبها صنداونز الجنوب إفريقي.