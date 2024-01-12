موتسيبي: سنتجنب تكرار تجربة الكاميرون المؤلمة.. ونتواصل مع فيفا لأجل نسخة 2025

أوضح باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن ما حدث في الكاميرون 2021 لن يتكرر في كوت ديفوار 2023، وكشف أن نسخة 2025 من أمم إفريقيا والمقرر إقامتها في المغرب لا تزال غير واضحة.

وتستضيف كوت ديفوار نسخة 2023 من أمم إفريقيا والتي تبدأ غدا السبت 13 يناير 2024.

وقال موتسيبي على هامش مؤتمر أقيم في كوت ديفوار قبل انطلاق أمم إفريقيا 2023: "أنا راضٍ عن الخطوات المناسبة التي تم اتخاذها للتأكد من أننا سنتجنب تماما التجربة المؤلمة التي مررنا بها في الكاميرون".

وشدد "كان من الممكن تجنب حادث الكاميرون تماما".

وأضاف "طالما أنا رئيس، سواء كنت أعرف أو لا أعرف، سواء كنت على علم أم لا، يجب عليّ في النهاية أن أتحمل المسؤولية عن أي شيء يحدث".

وأكمل عن الاستعدادات "أنا مقتنع بوجود قدر كبير من التصميم والالتزام وأعتقد أننا نسير على الطريق الصحيح".

وتطرق للحديث عن نسخة 2025 والمنتظر إقامتها في المغرب، حيث تتعارض مواعيدها مع كأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وصرّح موتسيبي في هذا الشأن قائلا: "نريد أن تقام كأس الأمم في الوقت المناسب والملائم للبطولة".

وأتم "مازلنا نتواصل مع فيفا بشأن التواريخ".

مشكلة منتظرة في 2025

من المنتظر أن تقام البطولة في يونيو ويوليو 2025 حيث لا أمطار موسمية كما حدث في الكاميرون وكوت ديفوار.

لكن كاف سيواجه مشكلة أولى ليس مع منتخبات القارة بل مع فيفا نفسه.

السبب؟ إقامة النسخة الأولى من كأس العالم للأندية والتي تضم 32 فريقا بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية في نفس التوقيت.

هل ستترك حينها الفرق الأوروبية والقارية لاعبيها لمنتخبتهم وهم في الأساس يشاركون في بطولة تحت رعاية فيفا.

ربما الحل هو التأجيل لتقام في يناير وفبراير 2026 كحل مؤقت.

لكن سيكون هناك مشكلة أخرى وهو ضغط المباريات على اللاعبين الدوليين بالأخص.

في 2026 سيكون على الدوليين المشاركة في أمم إفريقيا ثم ملحق كأس العالم ثم كأس العالم خلال مدة 7 أشهر.

وقبلها سيبدأ الموسم بشكل مبكر بغية إنهاءه مبكرا لإفساح المجال للاعبين للتدرب مع منتخباتهم، وهو ما يعني مدة راحة أقل بالأخص للاعبين الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية 2025.

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مصدر من كاف رد لـ FilGoal.com على تلك الأزمة المحتملة خاصة أنها ستكون بعد عام ونصف من الآن قائلا: "هناك اقتراحات عديدة لحل أزمة تضارب المواعيد بين كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية".

وكشف المقترحات قائلا:

الأول: إقامة البطولة في يناير 2026 ولكن المقترح سيكون له توابع بسبب كثرة التوقفات لأن في الصيف سيقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك رغبة لإنهاء البطولات مبكرا ومع إقامة كأس الأمم في يناير سيؤخر من نهاية البطولات.

الثاني: تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى يناير 2027 وبالتالي تأجيل نسخة 2027 الأساسية والمقررة في تنزانيا وكينيا وأوغندا إلى 2029 وتأجيل كل البطولات المقررة".

وأتم موضحا "كاف سينظر ذلك الأمر بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2024 إذ سيكون هناك اجتماعات مستمرة مع الاتحادات المحلية خلال البطولة ثم بعدها سيتم الاستقرار على القرار النهائي".