الاستفاقة بعد الخسارة بخماسية مستمرة.. بايرن يفوز على هوفنهايم

الجمعة، 12 يناير 2024 - 23:48

كتب : FilGoal

جمال موسيالا

فاز بايرن ميونيخ على منافسه هوفنهايم بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ17 ضمن منافسات الدوري الألماني بعد عودة المباريات مرة أخرى بعد إجازة أعياد الميلاد.

وتستمر استفاقة بايرن بعد الخسارة من آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ14 في الدوري الألماني.

ومنذ الخسارة الفادحة من فريق الدولي المصري عمر مرموش تمكن بايرن من الفوز في 3 مباريات في الدوري الألماني ومباراة أخرى ضد مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

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وسجل أهداف بايرن ضد هوفنهايم جمال موسيالا (2) وهاري كين.

وافتتح موسيالا أهداف بايرن في الدقيقة 18 بعدما تسلم كرة من ليروي ساني داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة سريعا زاحفة على يسار أوليفير بومان حارس مرمى هوفنهايم.

وضاعف موسيالا النتيجة لفريقه من صناعة مرة أخرى من ساني بعدما مرر الكرة لموسيالا في منطقة الجزاء وظل هادئا وأسكن الكرة في الشباك على يسار بومان في الدقيقة 70.

وأنهى كين أهداف بايرن في الدقيقة 90 بعد تسديدة قوية وتذهب للجهة اليمنى من الحارس.

أحرز كين الهدف رقم 22 له في بطولة الدوري ليعادل رقم روبرت ليفاندوفسكي كأكثر من سجل أهداف في النصف الأول من بطولة الدوري في موسم 2020-2021.

ويعتبر ساني أول لاعب يصنع أكثر من 10 أهداف في الدوريات الـ7 الكبرى.

وصنع بايرن رقما قياسيا بتسجيله للمبارة الـ65 تواليا على ملعبه في بطولة الدوري ليكون الفريق الأول الذي يصل لهذا الرقم في تاريخ الدوري الألماني.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بايرن ليصل للنقطة الـ41 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر باير ليفركوزن.

وتجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 24 في المركز السابع.

وكرم النادي البافاري أسطورته فرانز بكنباور قبل بداية المباراة بعد وفاته منذ أيام.

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