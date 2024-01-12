مران منتخب مصر - مشاركة جميع اللاعبين قبل لقاء موزمبيق.. وموعد مؤتمر فيتوريا

الجمعة، 12 يناير 2024 - 23:39

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

يواصل منتخب مصر استعداداته للقاء موزمبيق في بداية مشوار أمم إفريقيا 2023.

وتبدأ أمم إفريقيا في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير في كوت ديفوار.

وخاضت كتيبة روي فيتوريا المران على ملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة أبيدجان بكوت ديفوار.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد موزمبيق.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب والحكم خبر في الجول - ليست الأولى.. دحان بيدة حكما لمباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا بركات: أبواب المنتخب الأولمبي مفتوحة للجميع.. ويجب على اللاعبين استغلال عدالة ميكالي حوار في الجول – شايفر يحكي عن حلم لم يتحقق مع مصر.. وصلاح الذي لا يجد من يساعده

بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية ثم تسديد على المرمي شارك فيه جميع اللاعبين.

حضر المران خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

وتحدد موعد المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر قبل المباراة.

ويعقد في الثانية ظهر غدا السبت مؤتمرا صحفيا لمنتخب مصر يحضره البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، ومصطفي محمد مهاجم المنتخب.

وستكون تلك المواجهة السادسة بين مصر وموزمبيق تاريخيا، حيث التقيا من قبل في 5 مناسبات، 3 منها في أمم إفريقيا انتهت بالفوز 2-0 وبتتويج المنتخب باللقب في 1986 و1998 و2010.

وسيق أن التقيا مرة أخرى في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز المنتخب 2-0 و1-0 ذهابا وإيابا.

May be an image of 6 people, people playing soccer, people playing football and text

موعد المباراة

تبدأ المباراة يوم الأحد 14 يناير 2024.

وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب

استاد فيليكس بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

undefined

سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3.

ويعلق عليها علي محمد علي.

الحكم

يدير الموريتاني دحان بيدة مباراة مصر وموزمبيق في أمم إفريقيا 2023، حسبما علم FilGoal.com.

الحكم الموريتاني أدار الموسم الجاري قاريا 4 مباريات من بينها افتتاح الدوري الإفريقي بين الأهلي وسيمبا التنزاني والتي انتهت بالنتيجة 2-2.

كما أدار مباراة مودرن فيوتشر وسيجندا التنزاني والتي انتهت بفوز الفريق المصري بنتيجة 4-1.

الحكم البالغ 32 عاما أدار للأندية المصرية إجمالا 8 مباريات بواقع 3 انتصارات و3 تعادل و2 هزيمة.

وسبق أن أدار مباراة وحيدة لمنتخب مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 وانتهت بفوز الفراعنة 4-0.

ومن قبل أدار نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عاما في 2019 وإياب نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية.

منتخب مصر روي فيتوريا أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا موزمبيق موعد مؤتمر فيتوريا
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 1 من 10 انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) ناميبيا.. خسارة عربية جديدة أمم إفريقيا – تشكيل ناميبيا.. شالوليلي يقود الهجوم أمام تونس كرنفال أمم إفريقيا – لاعب بيراميدز رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا رصاصة تقتل المرابطين أمم إفريقيا - تشكيل تونس.. معلول أساسي ضد ناميبيا والمساكني يعادل رقم أحمد حسن
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 21 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 23 دقيقة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث ساعة | تقرير في الجول
كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة ساعة | الكرة المصرية
انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل 2 ساعة | آسيا
التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم