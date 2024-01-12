التجربة العربية الأولى.. ميجيل كاردوسو مديرا فنيا لـ الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي تعيين البرتغالي ميجيل كاردوسو خلفا لطارق ثابت.

ووقع البرتغالي على عقد يمتد لموسم ونصف.

وسيبدأ الترجي تدريباته يوم الإثنين المقبل الموافق 15 يناير، في تجربته العربية الأولى.

وبحسب التقارير من المتوقع أن يحصل المدرب البرتغالي على راتب شهري مع الترجي يبلغ 30 ألف دولار.

ميجيل كاردوزو يبلغ من العمر 51 عاما وبدأ مسيرته التدريبية في عام 1993 كمدرب مساعد.

وتولى تدريب فريق رايو آفي البرتغالي في 2017 وكذلك تولى تدريب نانت الفرنسي وسيلتا فيجو الإسباني وآيك أثينا اليوناني.

ويتصدر الترجي المجموعة الثانية في الدوري التونسي هذا الموسم برصيد 32 نقطة بفارق 9 نقاط عن الاتحاد المنستيري.

ويحتل الترجي المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال برصيد 5 نقاط بفارق 3 نقاط عن بترو أتليتكو الأنجولي المتصدر.

وكان الفريق المُلقب بالدم والذهب قد ودع الدوري الإفريقي بركلات الترجيح ضد الوداد المغربي.