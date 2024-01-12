تحديد موعد مؤجلة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 يناير 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023

ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والمؤجلة من الجولة 18 في 20 من فبراير المقبل.

كان من المقرر إقامة المباراة يوم 23 ديسمبر 2023، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة بطل أوروبا في كأس العالم للأندية التي توج بلقبها.

وتوج سيتي آنذاك بلقب مونديال الأندية بالفوز على فلومينينسي البرازيلي برباعية دون مقابل في النهائي.

أخبار متعلقة:
قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي في مواجهة نارية.. وطريق سهل أمام يونايتد تشكيل مانشستر سيتي - استمرار غياب هالاند.. ودي بروين على دكة البدلاء ضد هادرسفيلد بعد منافسة مع ألفاريز وبيرناردو.. فودين ينتزع جائزة لاعب الشهر في مانشستر سيتي تأجلت عودة دي بروين.. مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد بثنائية

وستبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وإذا كنت من رواد فانتازي الدوري الإنجليزي فإن المباراة ستتواجد في الجولة 25 من اللعبة، حيث سيخوض الفريقان مباراتين بهذه الجولة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل برينتفورد المركز 16 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

وستأتي تلك المواجهة المؤجلة بعد أسبوعين من اللقاء الذي سيقام يوم 5 فبرارير لحساب الجولة 23 من المسابقة.

ومنذ صعود برنتفورد للدوري الإنجليزي فاز على سيتي في مواجهتين وخسر 2.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي برينتفورد
نرشح لكم
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي تليجراف: كارثة جديدة لنيوكاسل.. انتهاء موسم جولينتون بسبب الإصابة سبورت: لهذا السبب تراجع سيتي للتعاقد مع بالدي إيفرتون مهدد بخصم نقاط جديد.. وبيان رسمي يتهم رابطة الدوري الإنجليزي بالخلل القانوني راشفورد ينهي العقدة ولكن.. مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنام قبل سفر أونانا انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (2)-(2) توتنام التشكيل - فيرنر أساسي لأول مرة مع توتنام.. والاختبار الأخير لـ أونانا في يونايتد قبل أمم إفريقيا أوسكار بوب: جوارديولا توقع نجاحي في التسجيل أمام نيوكاسل
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 8 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 10 دقيقة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 27 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث ساعة | تقرير في الجول
كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس آسيا - السعودية (1) - (1) عمان.. جووول التعادل 2 ساعة | آسيا
التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم