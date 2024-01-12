تحديد موعد مؤجلة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة مانشستر سيتي ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي والمؤجلة من الجولة 18 في 20 من فبراير المقبل.

كان من المقرر إقامة المباراة يوم 23 ديسمبر 2023، ولكن تم تأجيلها بسبب مشاركة بطل أوروبا في كأس العالم للأندية التي توج بلقبها.

وتوج سيتي آنذاك بلقب مونديال الأندية بالفوز على فلومينينسي البرازيلي برباعية دون مقابل في النهائي.

وستبدأ المباراة في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

🚨 FIXTURE UPDATE 🚨 🆚 Brentford (H) 🏆 @PremierLeague 📆 Tuesday 20 February ⏰ 19:30 (UK) ⤵️ More info — Manchester City (@ManCity) January 12, 2024

وإذا كنت من رواد فانتازي الدوري الإنجليزي فإن المباراة ستتواجد في الجولة 25 من اللعبة، حيث سيخوض الفريقان مباراتين بهذه الجولة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل برينتفورد المركز 16 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

وستأتي تلك المواجهة المؤجلة بعد أسبوعين من اللقاء الذي سيقام يوم 5 فبرارير لحساب الجولة 23 من المسابقة.

ومنذ صعود برنتفورد للدوري الإنجليزي فاز على سيتي في مواجهتين وخسر 2.