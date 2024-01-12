رومانو: الهلال في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع ظهير البرازيل

الجمعة، 12 يناير 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

رينان لودي

وصل نادي الهلال السعودي إلى مفاوضات متقدمة للتعاقد مع رينان لودي الظهير الأيسر لمنتخب البرازيل ولفريق مارسيليا الفرنسي.

وقال فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية على حسابه في موقع X "الهلال في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع لودي من مارسيليا".

وأضاف "المفاوضات مستمرة وستكون قيمة الصفقة مقابل حوالي 20 مليون يورو".

أخبار متعلقة:
كأس آسيا - قطر تكسر لعنة الافتتاح بثلاثية ضد لبنان بيكيه: فيرجسون وجوارديولا مختلفان كليا وهذا الفارق بينهما ‏مران الأهلي – تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق.. وفقرة بدنية بعد الراحة السلبية خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية

واختتم "مارسيليا في مفاوضات تقدمة أيضا للتعاقد مع جوش دويج كمعوض لرحيل لودي وتقترب من النهاية لفريق جاتوزو".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن الوصيف النصر.

ويضم الهلال لاعبين 9 أجانب وهم أليكساندر ميتروفيتش، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ونيمار ومالكوم وروبن نيفيز وميشيل وكاليدو كوليبالي وياسين بونو.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم من قبل زيادة عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل 2024-2025 إلى 10 لاعبين.

وتسمح لوائح الاتحاد السعودي خلال الموسم الحالي 2023-2024 بقيد عدد 8 لاعبين أجانب فقط ثابتين في قوائم الأندية المحلية يتم فقط استبدالهم خلال فترتي الانتقالات.

وسيسمح الاتحاد السعودي بقيد 10 لاعبين أجانب في قائمة كل ناد مع تقديم 8 لاعبين فقط في قائمة كل مباراة.

قال الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين إنهما قررا تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل ناد من الأندية تسجيل عدد 10 لاعبين غير سعوديين، وذلك بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025، وفقًا للاشتراطات التالية:

1- 8 لاعبين غير سعوديين دون تحديد حد أدنى لتاريخ الميلاد.

2- لاعبان اثنان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في 3 استمرار على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق.

4- يحق لكل فريق مشارك في دوري روشن السعودي للمحترفين تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد المملكة العربية السعودية ويستثنى من ذلك مسابقتا كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجلين).

5- أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد محترف (مواليد المملكة العربية السعودية).

ويشهد الدوري السعودي ثورة في سوق الانتقالات بعد انضمام عدد كبير من نجوم العالم إلى أندية دوري المحترفين على غرار كريستيانو رونالدو وساديو ماني مع النصر ونيمار وميتروفيتش مع الهلال وكريم بنزيمة وكانتي وفابينيو مع اتحاد جدة.

كريستيانو رونالدو البرازيل الدوري السعودي الهلال السعودي مالكوم رينان لودي
نرشح لكم
خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا خبر في الجول – تفاصيل انتقال محمد عبد الغني من الزمالك إلى البنك الأهلي كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ رئيس الاتحاد المنستيري لـ في الجول: توصلنا لاتفاق لبيع تراوري إلى أهلي بني غازي كما انفرد في الجول - نادي زد يعلن 4 صفقات شتوية خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه للتعاقد مع لاعب الأهلي السابق حنبعل على بعد خطوات من الانضمام لإشبيلية
أخر الأخبار
خبر في الجول - البنك الأهلي يفسخ تعاقده مع علاء عطا 5 دقيقة | ميركاتو
محمد عبد الغني لـ في الجول: هذا سبب رفض العروض السابقة.. وأسعى ليعيدني البنك الأهلي للمنتخب 24 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي 47 دقيقة | كوت ديفوار 2023
هداف الجمهورية ولاعب قادم من اليونان.. تعرف على 13 لاعب شاب في تدريبات الأهلي 56 دقيقة | الكرة المصرية
كأس آسيا - دراما الـ+98 واحتفال تحول إلى "تريند".. السعودية تقلب الطاولة على عمان ساعة | آسيا
مباشر أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. خروج ديانج ساعة | كوت ديفوار 2023
مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة