الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر
الجمعة، 12 يناير 2024 - 18:23
كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي
أعلن الأهلي ضم عمر كمال عبد الواحد قادما من مودرن فيوتشر بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.
عمر كمال
النادي : الأهلي
ووضع الأهلي بندا يتيح له التمديد لموسم إضافي.
وفي المقابل سينضم الثلاثي: محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا على سبيل الإعارة لمودرن فيوتشر.
ويتواجد حاليا عمر كمال في معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.
وأصبح الظهير الدولي ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد الفلسطيني وسام أبو علي المنضم من سيريس السويدي. (طالع التفاصيل)
🚨🚨الأهلي يضم عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات ونصف 🦅❤️ pic.twitter.com/0FcPunluDd— النادي الأهلي (@AlAhly) January 12, 2024
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