الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر

وكشف مصدر من فيوتشر لـ FilGoal.com تفاصيل الصفقة كالآتي في وقت سابق:

- تم تعديل الاتفاق مع الأهلي في صفقة عمر كمال على استعارة محمد زعلوك بدلا من محمد عبدالله بناء على طلب من ريكاردو فورموسينيو المدير الفني الذي رأى أن الفريق يحتاج لدعم في مركز الهجوم أكثر من مركز الجناح. - بذلك يكون الثلاثي محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان لاعبين في فيوتشر لمدة موسمين ونصف مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي. - الأهلي طلب وضع بند في العقود التي تصاغ الآن يسمح باسترداد كباكا وزعلوك عقب موسم ونصف من الإعارة مقابل منح فيوتشر لاعبين أخرين.

من هو عمر كمال؟

والده هو كمال عبد الواحد المعد البدني السابق لمنتخب مصر.

بدأ مسيرته في ناشئين الأهلي ولكن لم يستمر طويلا بسبب ضعف جسده في ذلك التوقيت.

بعد الرحيل عن الأهلي انضم للمقاولون ولكن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة له وتم استبعاده من المران والمباريات بسبب جسده الضعيف لذلك قرر اعتزال كرة القدم ولكن والده أقنعه بالاستمرار.

بعد الرحيل عن المقاولون انضم لاتحاد الشرطة وكان يلعب كرأس حربة وعلى ذلك المركز انضم إلى المصري في 2017، وفي الموسم الأول لم يكن كما خطط له ولم يشارك تماما سوى اضطراريا كظهير أيمن ضد الزمالك.

تحدث مع حسام حسن وطلب الرحيل ولكن الأخير رفض ووضعه على قائمة الانتظار ولم يسمح له بالتدرب مع الفريق الأول أو الانضمام للمعسكرات، في ذلك التوقيت لم يكن عمر كمال يحصل على راتبه مع الفريق ولذلك كان عامل غرفة خلع الملابس في المصري هو من تولى مصاريفه بشكل كامل.

بعد رحيل حسام حسن وتولي إيهاب جلال المسؤولية شارك عمر كمال من جديد ولعب تحت قيادته كظهير أيمن وكظهير أيسر في بعض الأحيان وأحيانا أخرى كجناح أو مهاجم.

تألق أيضا مع علي ماهر ثم انضم في 2021 إلى الزمالك في صفقة انتقال حر ولم تكتمل بسبب إيقاف القيد الذي تعرض له الفريق وبعد ذلك انتقل إلى فيوتشر.

مع فيوتشر استمر عمر كمال كظهير أيمن وأصبح ذلك المركز هو بوابة دخوله منتخب مصر وحصوله على مركز أساسي في كأس الأمم الإفريقية 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش.