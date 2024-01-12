الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر

الجمعة، 12 يناير 2024 - 18:23

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

فيوتشر - عمر كمال

أعلن الأهلي ضم عمر كمال عبد الواحد قادما من مودرن فيوتشر بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.

ووضع الأهلي بندا يتيح له التمديد لموسم إضافي.

وفي المقابل سينضم الثلاثي: محمد زعلوك، وعبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا على سبيل الإعارة لمودرن فيوتشر.

أخبار متعلقة:
رئيس مودرن فيوتشر يعلن انتقال عمر كمال إلى الأهلي مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول: تعديل في الاتفاق مع الأهلي بشأن عمر كمال.. وبنود الصفقة مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل التعاقد مع عمر كمال مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة الثلاثي الشاب لـ فيوتشر مقابل عمر كمال

ويتواجد حاليا عمر كمال في معسكر منتخب مصر في كوت ديفوار للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وأصبح الظهير الدولي ثاني صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد الفلسطيني وسام أبو علي المنضم من سيريس السويدي. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من فيوتشر لـ FilGoal.com تفاصيل الصفقة كالآتي في وقت سابق:

- تم تعديل الاتفاق مع الأهلي في صفقة عمر كمال على استعارة محمد زعلوك بدلا من محمد عبدالله بناء على طلب من ريكاردو فورموسينيو المدير الفني الذي رأى أن الفريق يحتاج لدعم في مركز الهجوم أكثر من مركز الجناح.

- بذلك يكون الثلاثي محمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبد الرحمن رشدان لاعبين في فيوتشر لمدة موسمين ونصف مقابل انتقال عمر كمال عبد الواحد للأهلي.

- الأهلي طلب وضع بند في العقود التي تصاغ الآن يسمح باسترداد كباكا وزعلوك عقب موسم ونصف من الإعارة مقابل منح فيوتشر لاعبين أخرين.

من هو عمر كمال؟

والده هو كمال عبد الواحد المعد البدني السابق لمنتخب مصر.

بدأ مسيرته في ناشئين الأهلي ولكن لم يستمر طويلا بسبب ضعف جسده في ذلك التوقيت.

بعد الرحيل عن الأهلي انضم للمقاولون ولكن الأمر لم يختلف كثيرا بالنسبة له وتم استبعاده من المران والمباريات بسبب جسده الضعيف لذلك قرر اعتزال كرة القدم ولكن والده أقنعه بالاستمرار.

بعد الرحيل عن المقاولون انضم لاتحاد الشرطة وكان يلعب كرأس حربة وعلى ذلك المركز انضم إلى المصري في 2017، وفي الموسم الأول لم يكن كما خطط له ولم يشارك تماما سوى اضطراريا كظهير أيمن ضد الزمالك.

تحدث مع حسام حسن وطلب الرحيل ولكن الأخير رفض ووضعه على قائمة الانتظار ولم يسمح له بالتدرب مع الفريق الأول أو الانضمام للمعسكرات، في ذلك التوقيت لم يكن عمر كمال يحصل على راتبه مع الفريق ولذلك كان عامل غرفة خلع الملابس في المصري هو من تولى مصاريفه بشكل كامل.

بعد رحيل حسام حسن وتولي إيهاب جلال المسؤولية شارك عمر كمال من جديد ولعب تحت قيادته كظهير أيمن وكظهير أيسر في بعض الأحيان وأحيانا أخرى كجناح أو مهاجم.

تألق أيضا مع علي ماهر ثم انضم في 2021 إلى الزمالك في صفقة انتقال حر ولم تكتمل بسبب إيقاف القيد الذي تعرض له الفريق وبعد ذلك انتقل إلى فيوتشر.

مع فيوتشر استمر عمر كمال كظهير أيمن وأصبح ذلك المركز هو بوابة دخوله منتخب مصر وحصوله على مركز أساسي في كأس الأمم الإفريقية 2021 تحت قيادة كارلوس كيروش.

الأهلي عمر كمال عبد الواحد مودرن فيوتشر
نرشح لكم
مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - الدرندلي: لن نتهرب من المسؤولية.. اللاعبون اعترفوا بالخطأ أمام موزمبيق 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
ميلان "الفرنسي" ينتصر على روما بثلاثية 3 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: لعبنا أسوأ مباراة على الإطلاق.. ولم نتمكن من إيقاف تحولات ريال مدريد 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - مؤتمر بيسيرو: التعادل لا يناسبنا أمام غينيا الاستوائية.. وعلينا تحسين اللمسة الأخيرة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
باريس يواصل الابتعاد بالصدارة بالفوز على لانس 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرنفال أمم إفريقيا – أفضل لاعب غاني في 2022 رجل مباراة كاب فيردي 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
فينيسيوس: احتفلت على طريقة رونالدو لهذا السبب.. ونريد أن نفوز بكل المباريات والألقاب 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 3 مؤتمر مصطفى محمد ردا على أوناحي: عليه الفعل مثل مصر والفوز البطولة 4 الأهلي يعلن ضم عمر كمال عبد الواحد.. وإعارة 3 شباب لـ مودرن فيوتشر