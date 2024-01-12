مؤتمر تين هاج عن – رحيل سانشو.. وانخفاض مستوى أنتوني ومتعة توتنام

علق إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على عودة لاعبه جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند الألماني على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.

وحدثت خلافات بين تين هاج والجناح الإنجليزي بسبب تصريحات المدرب عن عدم تدرب سانشو بطريقة جيدة.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة توتنام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي: "أتمنى أنه يؤدي بطريقة جيدة ولذلك أتمنى له الحظ والنجاح هذا كل شيء".

وتم سؤال المدير الفني السابق لأياكس الهولندي مرة أخرى عن سانشو وأجاب غاضبا "جاوبت على السؤال السابق وأعتقد أن ذلك يكفي".

وأضاف "أستطيع شرح سبب انخفاض أنتوني، أعتقد أن ذلك بسيط للغاية مشاكله خارج الملعب منعته ​​من اللعب، كان العام الأول له جيدا، وكانت فترة التحضيرات جيدة للغاية، ولعب المباريات الـ4 الأولى بشكل رائع".

وتابع "لقد شاهدت المباراة ضد توتنهام وهو يلعب، لقد كانت مباراة جيدة جدا ولكن منذ لحظة خروجه ثم عودته لم يقدم الأداء الذي يجب أن نتوقعه منه ويمكنه تقديم أداء أفضل بكثير".

وعن مستوى توتنام قال: "بالتأكيد مختلفون، لذلك أعتقد أنهم يكملون الطريقة التي يلعبوا بها، تم تغيير البيئة هناك، إنهم استباقيون حقا، ومن الممتع جدا مشاهدتهم مع الكثير من الديناميكيات".

وأنهى حديثه قائلا "إنهم يجمعون ذلك مع نتائج جيدة في مباراة الذهاب في أول 35 دقيقة سيطرنا عليهم، كان يجب أن نتقدم في النتيجة لكننا لم نفعل ذلك، لذا علينا أن نصنع حظنا ونسيطر على المباراة ونستغل الفرص".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري لاإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي توتنام في المرتبة الخامسة برصيد 39 نقطة.