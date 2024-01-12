ضربة جديدة لنيوكاسل.. الكشف عن مدة غياب جولينتون

تلقى نيوكاسل يونايتد ضربة جديدة بعد الكشف عن إصابة جولينتون لاعب الوسط.

ويعاني هارفي بارنز وجاكوب ميرفي وإليوت أندرسون ومات تارجيت وجو ويلوك ونيك بوب وكالوم ويلسون من فترة غياب طويلة بسبب الإصابة في نيوكاسل.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد: "جولينتون سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع على الأقل بسبب إصابة في الفخذ".

وتعرض اللاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما للإصابة خلال زيارة سندرلاند في الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال هاو قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي "الأمر ليس جيدا. إنها إصابة ستجعله يغيب لمدة ستة أسابيع على الأقل. إنها ضربة حقيقية لنا".

وتابع "إنه لاعب مهم للغاية. لديه مشكلة في أوتار عضلات الفخذ. إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة ويريد اللعب والقيام بعمل جيد. كان علينا أن نحاول ونضمه. إنه القوة الدافعة في خط الوسط لدينا، إنها ضربة كبيرة".

ويلعب نيوكاسل غدا السبت أمام مانشستر سيتي في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.