مؤتمر كيسي: اللعب في أرضنا يعني لنا الكثير.. وعلينا كتابة التاريخ

يثق فرانك كيسي لاعب منتخب كوت ديفوار في قدرات منتخب بلاده قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.

وتستضيف كوت ديفوار بطولة أمم إفريقيا في الفترة ما بين 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

وقال فرانك كيسي في مؤتمر صحفي: "لعب البطولة في أرضنا يعني لنا الكثير. نحن على استعداد للاحتفال بهذه التجربة. أنا أحد القادة. القائد الأول هو سيرجي أورييه، والثاني هو ماكس جراديل".

وأضاف "أشعر أنني بحالة جيدة رغم أني غيرت القارة والمناخ. هذه هي كرة القدم وعليك أن تحاول كتابة تاريخها. المنتخب الوطني يعيش بشكل جيد ومتحد. نحن جميعا نسير معا في نفس الاتجاه ولدينا نفس الهدف، وهو رفع علم البلاد عاليا".

وشدد "بالنسبة للمشجعين الإيفواريين، نحن في طريق واحد و يجب أن نكون متحدين من أجل العلم، يجب أن يكونوا اللاعب الثاني عشر في الفريق، ننتظر خروجهم بأعداد كبيرة لدعمنا".

يذكر أن منتخب كوت ديفوار يلعب في المجموعة الأولى بجوار كل من غينيا الاستوائية وغينيا بيساو ونيجيريا.

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