فيديو في الجول – كلود لوروا.. مدرب غير الكرة الإفريقية وقدم للقارة هدية

الجمعة، 12 يناير 2024 - 15:53

كتب : إسلام أحمد

كلود لوروا

غير تاريخ الكرة في إفريقيا وقدم لنا أحد أفضل المدربين الذي لم يكتف فقط بالتفوق عليه في المواجهات المباشرة بل في عدد الألقاب.

هذا هو كلود لوروا المدير الفني الفرنسي المخضرم الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بإفريقيا.

ربما تكون شاهدته في استاد القاهرة في كأس أمم إفريقيا 1986 مع الكاميرون في النهائي.

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وبعد 20 سنة ستكون شاهدته في الملعب ذاته مع الكونغو الديمقراطية.

فكيف حدث كل ذلك؟ ومن هو لوروا؟

شاهد الفيديو.

الكاميرون السنغال كأس أمم إفريقيا كلود لوروا
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