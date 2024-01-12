فيديو في الجول – كلود لوروا.. مدرب غير الكرة الإفريقية وقدم للقارة هدية

غير تاريخ الكرة في إفريقيا وقدم لنا أحد أفضل المدربين الذي لم يكتف فقط بالتفوق عليه في المواجهات المباشرة بل في عدد الألقاب.

هذا هو كلود لوروا المدير الفني الفرنسي المخضرم الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بإفريقيا.

ربما تكون شاهدته في استاد القاهرة في كأس أمم إفريقيا 1986 مع الكاميرون في النهائي.

وبعد 20 سنة ستكون شاهدته في الملعب ذاته مع الكونغو الديمقراطية.

فكيف حدث كل ذلك؟ ومن هو لوروا؟

شاهد الفيديو.

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