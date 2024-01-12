فيديو في الجول – كلود لوروا.. مدرب غير الكرة الإفريقية وقدم للقارة هدية
الجمعة، 12 يناير 2024 - 15:53
كتب : إسلام أحمد
غير تاريخ الكرة في إفريقيا وقدم لنا أحد أفضل المدربين الذي لم يكتف فقط بالتفوق عليه في المواجهات المباشرة بل في عدد الألقاب.
هذا هو كلود لوروا المدير الفني الفرنسي المخضرم الذي ارتبط ارتباطا وثيقا بإفريقيا.
ربما تكون شاهدته في استاد القاهرة في كأس أمم إفريقيا 1986 مع الكاميرون في النهائي.
وبعد 20 سنة ستكون شاهدته في الملعب ذاته مع الكونغو الديمقراطية.
فكيف حدث كل ذلك؟ ومن هو لوروا؟
شاهد الفيديو.
video:1
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب
أخر الأخبار
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023