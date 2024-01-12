مواعيد مباريات الجمعة 12 يناير - افتتاح كأس آسيا ومباراة في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 12 يناير 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

نهائي كأس العالم قطر 2022 في ملعب لوسيل

يشهد اليوم الجمعة افتتاح منافسات كأس آىسيا 2023 التي تستضيفها قطر.

وتقام مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي بين بيرنلي ولوتون تاون.

فيما يلعب بايرن موينيخ أمام هوفينهايم في الدوري الألماني.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مباريات اليوم الجمعة 12 يناير 2024.

كأس آسيا

يلعب منتخب قطر مستضيف البطولة أمام منتخب لبنان في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع المباراة على الكأس و SSC SPORTS 1.

الدوري الإنجليزي

يحل لوتون تاون ضيفا على بيرنلي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

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الدوري الإسباني

يواجه إشبيلية منافسه ديبورتيفو الافيس في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 3.

الدوري الألماني

يلعب بايرن ميونيخ ضد هوفنهايم في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع على قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري الانجليزي
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