بعد 6 أشهر في ألمانيا.. بونوتشي ينضم لـ فنربخشة حتى نهاية الموسم

الجمعة، 12 يناير 2024 - 00:28

كتب : FilGoal

ليوناردو بونوتشي - فنربخشة

انضم ليوناردو بونوتشي المدافع الإيطالي المخضرم لصفوف فنربخشة التركي حتى نهاية الموسم الجاري.

وانتقل بونوتشي في صفقة انتقال حر قادما من يونيون برلين الألماني الذي انضم له بداية الموسم الحالي بعد فسخ تعاقده مع الفريق الألماني.

وكان يونيون برلين تعاقد مع بونوتشي حتى نهاية موسم 2023-24 من أجل تعزيز دفاعه بخبرات الإيطالي في مشاركته بدوري أبطال أوروبا.

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وقال بونوتشي عبر الموقع الإلكتروني لنادي يونيون: "لقد جئت بالتأكيد إلى يونيون في الصيف الماضي بأفكار مختلفة".

وأضاف "على الرغم من النكسات الرياضية، كان وقتا استثنائيا بالنسبة لي. يونيون برلين هو حقا نادٍ مميز يتمتع بالكثير من التقارب والتماسك. أود أن أشكر جميع أعضاء الاتحاد وأتمنى لهم الأفضل في المستقبل”.

خلال فترة وجوده القصيرة في النادي الألماني، لعب بونوتشي 10 مباريات، ثلاث منها في دوري أبطال أوروبا، وسجل هدفا واحدا.

المدافع المخضرم انضم إلى يوفنتوس قادما من باري في عام 2010 ورحل عنه صوب ميلان في 2017.

وبعد عام واحد فقط عاد إلى صفوف يوفنتوس، وقضى 12 عاما إجمالا بقميص البيانكويري.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد بونوتشي مع يوفنتوس بنهاية الموسم المقبل والذي أعلن من قبل أنه الأخير في مسيرته قبل الاعتزال.

ويتصدر فنربخشة ترتيب الدوري التركي برصيد 50 نقطة من 19 مباراة بفارق 3 نقاط عن جالاتاسراي منافسه المباشر.

وتأهل الكناري التركي لثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وينتظر قرعة الملحق في 23 فبراير المقبل لمعرفة هوية منافسة.

الدوري التركي ليوناردو بونوتشي فنربخشة
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