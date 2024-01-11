لمزاملة هاري كين مجددا.. إريك داير ينتقل من توتنام إلى بايرن

أعلن بايرن ميونيخ اليوم الخميس رسميا انضمام إريك داير قادما من صفوف توتنام.

وجاء انضمام إريك داير إلى بايرن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار مدها لموسم آخر.

وتقرر ارتداء اللاعب الإنجليزي للقميص رقم 15.

وأصبح داير هو أولى صفقات بايرن الشتوية.

وبذلك سيتزامل إريك داير مجددا مع هاري كين مهاجم بايرن والذي كان قائده في صفوف توتنام قبل رحيله عنه الصيف الماضي صوب الفريق البافاري.

وقال داير: "هذا انتقال حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي لأنه كطفل أنت تحب اللعب لناد مثل بايرن".

وواصل "بايرن واحد من أكبر الأندية في العالم ولديه تاريخ مذهل، أرغب في مساعدة الفريق بخبرتي في الدفاع، وأتطلع لمقابلة زملائي الجدد والجمهور في ملعب أليانز آرينا والذي يعد في رأيي أحد أفضل الملاعب في العالم".

اللاعب صاحب الـ29 عاما بدأ مسيرته في البرتغال مع سبورتنج لشبونة وانتقل إلى إيفرتون معارا ثم انضم إلى توتنام في 2014.

وخاض إريك داير 364 مباراة مع توتنام سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 12 آخرين.

ولعب داير مع منتخب إنجلترا 49 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف.