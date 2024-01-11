خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع فاركو لضم عبد الله بكري

وُلد في المملكة العربية السعودية، وبدأ مع نادي الواسطى حتى 15 عاما ثم انتقل لطلائع الجيش لمدة سنة في الناشئين، وانتقل لوادي دجلة مقابل 40 ألف جنيه وقضى 3 سنوات.

خاض تجربة احترافية أولى مع الجيش القطري لمدة عام، ثم عاد لمصر ولعب للمصرية للاتصالات في الدرجة الثانية ثم حلوان في الدرجة الثالثة قبل أن ينضم لنبروه مقابل 50 ألف جنيه في يناير 2017، وبعد 3 أشهر انتقل لسموحة.

أعير لصفوف الباطن السعودي في 2018 وبعد شهر انتقل لصفوف بيراميدز وأثار أزمة كبيرة بين سموحة ونبروه بسبب عقود الرعاية.

بعد 3 مواسم مع بيراميدز أعلن رحيله وانتقل لصفوف فاركو الصاعد حديثا للدوري، وهو صاحب الهدف الأول في تاريخ النادي بالدوري الممتاز.

صرّح من قبل أنه وقّع للأهلي مرتين لكن لم يتم التعاقد، ورفض سموحة انتقاله لصفوف الأهلي والزمالك من قبل بسبب المطالب المالية.

خلال مباراة بيراميدز الموسم الماضي وبعد طرد محمد شيكا حارس الفريق عوضه كحارس مرمى، واستقبل هدفا سجله إسلام عيسى في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

سبق له ارتداء قميص منتخب مصر للناشئين مع المدير الفني محمد عمر، ويحق له ارتداء قميص منتخب السعودية كونه من مواليد المملكة ولم يرتدي قميص منتخب مصر الأول.

مثله الأعلى: محليا إبراهيم سعيد وعالميا: وسيرخيو راموس.