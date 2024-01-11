خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع فاركو لضم عبد الله بكري
الخميس، 11 يناير 2024 - 19:22
توصل زد لاتفاق مع فاركو لضم عبد الله بكري، وسيتم حسم الصفقة في أقرب وقت.
عبد الله بكري
النادي : فاركو
ويسعى زد لتأمين خط دفاعه في النصف الثاني من الموسم الجاري.
بكري البالغ 29 عاما ينتهي تعاقده مع فاركو في يونيو 2025 بعدما انضم لهم في بداية موسم 2021-22.
وخاض بكري الموسم الجاري 9 مباريات وصنع هدفا وحيدا.
وشارك بكري في 64 مباراة منذ انضمامه لفاركو سجل خلالها هدفين وصنع 1.
من هو عبد الله بكري؟
نرشح لكم
مران الأهلي - علاج طبيعي لـ خالد عبد الفتاح وتأهيل أحمد عبد القادر البحث عن المواهب المغمورة.. الجونة يتعاقد مع رضا صلاح نقل هاني سعيد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خبر في الجول - فاركو يتم اتفاقه مع الجونة على ضم سيف العجوز المحكمة تقضي بصحة انتخابات الزمالك.. واستبعاد المندوه الزمالك يكشف موعد حل أزمة القيد وحقيقة إعارة فتوح.. ورسالة إلى جماهير النادي ضمن صفقة عمر كمال.. فيوتشر يعلن ضم ثلاثي الأهلي الشاب خبر في الجول - البنك الأهلي يعير أدهم حامد لـ الداخلية
أخر الأخبار
سقوط النجمة في البحر 4 ساعة | كوت ديفوار 2023