في الجول يكشف قيمة صفقة انتقال وسام أبو علي إلى الأهلي

الخميس، 11 يناير 2024 - 18:36

كتب : أحمد الخولي

وسام أبو علي - الأهلي

أعلن الأهلي ضم الفلسطيني وسام أبو علي قادما من سيريس السويدي، FilGoal.com يكشف قيمة الصفقة ومدة التعاقد.

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

وقال وسام أبو علي في الفيديو التقديمي له وهو مقتبس من الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة: "خلي المعنويات عالية".

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي ضم وسام أبو علي مقابل مليون و700 ألف يورو مع إضافة نسبة 10% من إعادة البيع لنادي سيريس السويدي.

ووصلت مدة تعاقد الفلسطيني مع الأهلي 4 مواسم ونصف.

وسبق أن ارتدى من فلسطين قميص الأهلي كل من: رمزي صالح ومروان كنفانيأن وسام أبو علي خضع للكشف الطبي بشكل دقيق وعلى جميع أجهزة الجسم خاصة القلب والرئتين وجاءت نتائج الفحوصات جيدة.

كما توجه اللاعب بعد الكشف الطبي إلى مقر الأهلي لجري جلسة التصوير الخاصة بتقديمه في ملعب التتش.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.

والدته كانت سببا في لعبه كرة القدم، وهداف وقائد فريقه في الناشئين، ثم سقوط بسبب أزمة قلبية، وعودة من الباب الكبير، والحلم هو ارتداء قميص ريال مدريد، هذا هو ملخص مسيرة وسام أبو علي لاعب سيريس السويدي الذي أصبح على أعتاب الانتقال لـ الأهلي.

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الأهلي وسام أبو علي
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