لوائح كاف تمنع منتخب مصر من التدريب على استاد بوانيي

الخميس، 11 يناير 2024 - 15:46

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر

حرمت لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر من التدريب على استاد فيليكس هوفويت بوانيي قبل المباريات الرسمية.

ويستضيف استاد فيليكس هوفويت بوانيي مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2023.

وسيخوض منتخب مصر جميع تدريباته على ملعب جاردان بوتانيك الملعب المخصص لتدريبات المنتخب خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا.

أخبار متعلقة:
الرياضية السعودية: أبها يتعاقد مع موسيماني مصدر من فيوتشر يكشف لـ في الجول: تعديل في الاتفاق مع الأهلي بشأن عمر كمال.. وبنود الصفقة بعد التجميد في يونايتد.. سانشو يعود إلى دورتموند أنشيلوتي: كارفخال مذهل.. وصافرات الاستهجان على كروس لا أفهمها

وشدد كاف في اجتماعه بمسؤلي منتخب مصر على أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك، ولن يخوض أي تدريب علي استاد فيليكس هوفويت بوانيي الذي يستضيف مباريات منتخب مصر في دور المجموعات.

اعرف.. ملاعب وأماكن مباريات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 - جريدة البشاير

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

وعلم FilGoal.com فإي وقت سابق أن منتخب مصر سيقيم بفندق تياما بمدينة أبيدجان (العاصمة) خلال كأس أمم إفريقيا.

ويقع فندق تياما في منطقة بلاتيو بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويحتاج منتخب مصر 5 دقائق فقط للوصول من فندق الإقامة إلى ملعب فيلكس أوفوي بوانيي.

وسيخوض منتخب مصر جميع مبارياته على نفس الملعب وهو ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية.

فيما يحتاج منتخب مصر 35 دقيقة للوصول من فندق إقامته إلى مقر تدريباته بمجمع تدريبات حديقة النباتات.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 1 من 10 انتهت أمم إفريقيا - تونس (0)-(1) ناميبيا.. خسارة عربية جديدة أمم إفريقيا – تشكيل ناميبيا.. شالوليلي يقود الهجوم أمام تونس كرنفال أمم إفريقيا – لاعب بيراميدز رجل مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا رصاصة تقتل المرابطين أمم إفريقيا - تشكيل تونس.. معلول أساسي ضد ناميبيا والمساكني يعادل رقم أحمد حسن
أخر الأخبار
كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس 21 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تاو يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مالي 23 دقيقة | كوت ديفوار 2023
1 من 10 40 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أوسيمين يكشف موقفه من الانتقال للدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
رحيل مورينيو عن روما ولعنة الموسم الثالث ساعة | تقرير في الجول
كأس الرابطة - طلائع الجيش يتعادل مع بيراميدز بهدف قاتل ويتصدر المجموعة ساعة | الكرة المصرية
انتهت كأس آسيا - السعودية (2) - (1) عمان.. انتصار قااااتل 2 ساعة | آسيا
التشكيل - ثلاثي دفاعي.. والشهري يقود هجوم السعودية أمام عمان 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم