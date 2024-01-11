لوائح كاف تمنع منتخب مصر من التدريب على استاد بوانيي

حرمت لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر من التدريب على استاد فيليكس هوفويت بوانيي قبل المباريات الرسمية.

ويستضيف استاد فيليكس هوفويت بوانيي مباريات المنتخب المصري في دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2023.

وسيخوض منتخب مصر جميع تدريباته على ملعب جاردان بوتانيك الملعب المخصص لتدريبات المنتخب خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا.

وشدد كاف في اجتماعه بمسؤلي منتخب مصر على أن الفريق سيخوض كل التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك، ولن يخوض أي تدريب علي استاد فيليكس هوفويت بوانيي الذي يستضيف مباريات منتخب مصر في دور المجموعات.

وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ يوم 13 يناير 2024 وتنتهي في 11 فبراير من نفس الشهر.

وتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ورفقة منتخب مصر الأكثر تتويجا بلقب البطولة تتواجد منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق. (طالع المجموعات)

وعلم FilGoal.com فإي وقت سابق أن منتخب مصر سيقيم بفندق تياما بمدينة أبيدجان (العاصمة) خلال كأس أمم إفريقيا.

ويقع فندق تياما في منطقة بلاتيو بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

ويحتاج منتخب مصر 5 دقائق فقط للوصول من فندق الإقامة إلى ملعب فيلكس أوفوي بوانيي.

وسيخوض منتخب مصر جميع مبارياته على نفس الملعب وهو ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية.

فيما يحتاج منتخب مصر 35 دقيقة للوصول من فندق إقامته إلى مقر تدريباته بمجمع تدريبات حديقة النباتات.