توخيل: كنت أتمنى سفر مزراوي إلى كوت ديفوار في وقت لاحق

الخميس، 11 يناير 2024 - 13:12

كتب : FilGoal

نصير مزراوي

تحدث توماس توخيل عن ذهاب لاعبه المغربي نصير مزراوي للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية وهو مصاب.

مزراوي أصيب في نوفمبر الماضي، لكنه كان ضمن اختيارات وليد الركراكي مدرب المغرب، ولذلك لم يلتحق ببعثة المغرب سوى يوم الأربعاء بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي مع فريقه الألماني.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين: "سفر نصير مزراوي إلى أمم إفريقيا وهو مصاب؟ أتفهم أن كل مدرب يريد إشراك أفضل لاعبيه. كنا نتمنى أن يذهب مزراوي إلى كوت ديفوار في وقت لاحق".

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وأضاف "أوصينا المنتخب المغربي أن مزراوي يمكنه اللعب بداية من مباراة الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، ولكن هذه مجرد توصية".

وأكمل مدرب بايرن "لن أتفاجأ إذا سارت الأمور بشكل مختلف".

وكانت بعثة المغرب أول من تحط الرحال في كوت ديفوار استعدادا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023، وذلك يوم الأحد الماضي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليهمنتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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