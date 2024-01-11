نبيل عماد: علاقتي بفتوريا جيدة.. وحزنت على انتقال إمام عاشور للأهلي

الخميس، 11 يناير 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

هدف نبيل عماد أمام بيراميدز

شدد نبيل عماد لاعب وسط الزمالك على أن علاقته بروي فيتوريا مدرب منتخب مصر جيدة للغاية.

واستبعد فيتوريا، نبيل عماد من القائمة النهائية التي ستخوض كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

وقال نبيل عماد عبر "إم بي سي مصر": "كنت أتمنى التواجد مع منتخب مصر خاصة بعد ظهوري بشكل جيد. لم أقم بكتابة أي شيء يتعلق بالمنتخب عقب استبعادي. علاقتي طيبة مع فيتوريا وساندني بقوة عقب إصابتي بداية الموسم".

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وعن إمكانية انتقال عبد السعيد لاعب بيراميدز للزمالك علق "سأكون في غاية السعادة حال انضمام عبد الله السعيد للزمالك وكذلك رمضان صبحي".

وعن انتقال إمام عاشور لصفوف الأهلي قال: "حزنت على انتقال إمام عاشور للأهلي لأنه كان يطالبني بسرعة الانضمام للفريق ثم رحل".

وكشف "أوسوريو مدرب قوي فنيا لكنه كان يتخذ قرارات غريبة على غرار تشكيل مباراة الأهلي. أذكر أننا كلاعبين قررنا خوض الشوط الثاني من مباراة أرتا سولار بخطة مختلفة عن التي أصر عليها المدرب الكولومبي".

وأتم "مباراة الأهلي بالنسبة لجمهور الزمالك تساوي بطولة. أتمنى الفوز بنهائي الكأس واللقاء سيكون صعبا على الفريقين".

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في شهر مارس المقبل ضمن نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

كما حجز الأبيض مقعدا في ربع نهائي البطولة الكونفدرالية قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

الزمالك منتخب مصر نبيل عماد
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