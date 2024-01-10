خطفه من بايرن.. رومانو: توتنام يتم اتفاقه مع مدافع جنوى

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 14:04

كتب : FilGoal

رادو دراجوسين - جنوى

خطفه من بايرن.. رومانو: توتنام يتم اتفاقه مع مدافع جنوى

أتم توتنام اتفاقه مع جنوى لضم اللاعب رادو دراجوسين مدافع الفريق الإيطالي.

وفقا لرومانو فإن الصفقة ستكلف توتنام 30 مليون يورو وهو العرض الأخير الذي قدمه النادي الإنجليزي صباح اليوم.

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بايرن ميونيخ كان يرغب في ضم اللاعب الروماني ولكنه فضل الانضمام لتوتنام في النهاية.

رومانو أشار إلى أن دجين سبينس ظهير توتنام سينضم إلى جنوى على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حتى نهاية الموسم.

يوفنتوس سيحصل على 20% من قيمة انتقال دراجوسين إلى توتنام كونه لاعب سابق للفريق ويتواجد بعقده نسبة إعادة بيع من جنوى.

وكيل اللاعب تحدث لشبكة GSP قائلا: "لم نرفض عرض بايرن ميونيخ ولكنه أعطى كلمته لتوتنام واختار احترام ذلك".

صاحب الـ 21 عاما انضم لجنوى بشكل نهائي في بداية الموسم الحالي بعد موسم قضاه على سبيل الإعارة.

وشارك دراجوسين مع جنوى منذ بداية الموسم في 22 مباراة ظهر خلالها بشكل جيد.

وأسهم دراجوسين في وصول منتخب رومانيا ليورو 2024.

اللاعب سيكون الصفقة الثانية لتوتنام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع تيمو فيرنر من صفوف لايبزج.

توتنام جنوى رادو دراجوسين
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