مصدر من الاتحاد الجابوني يكشف حقيقة التحقيق مع كانجا كاكو بسبب تزوير تاريخ ميلاده

نفى مصدر من الاتحاد الجابوني استدعاء لاعبه كانجا كاكو للتحقيق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" بسبب تزوير شهادة ميلاده.

جيولور كانجا النادي : ريد ستار بلجراد الجابون

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " لم يتم استدعاء كانجا كاكو للتحقيق في الاتحاد الإفريقي والأمر الذي يتعلق بشهادة ميلاده غير صحيح ولم يتم استدعاؤه قط بشأن هذا الموضوع، هذه قضية يتم إعادة إشعالها وتظهر كل ستة أشهر".

وكانت شبكة بي إن سبورتس قد قالت إن كاف سيجتمع مع اللاعب لمناقشة سبب تسجيله من مواليد 1990 على الرغم من وفاة والدته عام 1986.

كانجا كاكو سبق له تمثيل منتخب الجابون في 63 مباراة سابقة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ويلعب كاكو مع رد ستار الصربي منذ عام 2020.

لاعب الوسط الجابوني شارك مع فريقه في 17 مباراة منذ بداية الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع 6 حتى الآن.

ولم يتأهل منتخب الجابون لنهائيات أمم إفريقيا 2023.