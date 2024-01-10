أمم إفريقيا - اجتماع من أجل اللوائح وتدريب أول ببرنامج المنتخب في بداية المشوار بكوت ديفوار

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 12:37

كتب : بسام أبو بكر

مصر - تنزانيا -تريزيجيه

يبدأ منتخب مصر رحلته في كوت ديفوار ضمن الاستعدادات لخوض منافسات أمم إفريقيا.

ويسعى الفراعنة لاستعادة اللقب الغائب منذ 14 عاما.

وجاء برنامج منتخب مصر في أول أيام البعثة بكوت ديفوار كالآتي:

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- اجتماع مع مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل التعريف بلوائح ونظام البطولة.

- مران أول للمنتخب في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر.

يقام التدريب على ملعب جاردان بوناتيك.

منتخب مصر يتواجد في المجموعة الثانية بكأس إفريقيا رفقة غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وكان المنتخب المصري قد فاز على نظيره التنزاني 2-0 في مباراة ودية جمتعهما باستاد القاهرة يوم الأحد.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض المباراة الأولى في أمم إفريقيا ضد موزمبيق يوم الأحد المقبل.

على أن يواجه غانا يوم الخميس، ثم كاب فيردي يوم الاثنين التالي.

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

أمم إفريقيا كوت ديفوار بعثة منتخب مصر
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