سليمان: نتفاوض مع البنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل.. وبادجي معروض على الزمالك

الأربعاء، 10 يناير 2024 - 12:12

كتب : FilGoal

أحمد سليمان

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على وجود مفاوضات بين ناديه والبنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل من الإعارة.

أليو بادجي

النادي : بوردو

الزمالك

وقال سليمان عبر قناة MBC مصر: "99% مما قيل عن الأسماء التي ارتبطت بالزمالك غير حقيقية، مثل لاعب سينتقل إلى فريق كبير لم يجلس أي مسؤول من الزمالك معه ولكن على العكس عرض علينا قبل شهر ونصف".

وتابع "جميع اللاعبين في مصر يريدون الانتقال للزمالك فيما عدا لاعبي الأهلي، ولم يشترط أي لاعب الحصول على مبلغ معين للانتقال للفريق، ولن أتحدث عن التعاقد مع أي لاعب قبل فتح القيد".

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وأضاف "حدث تفاوض بين البنك الأهلي والزمالك وفكرنا في إعادة اللاعبين المعارين لأنهم يقدمون أداء جيد مثل حسام أشرف وأسامة فيصل وأحمد محمود ولكن يجب أن ينتهي الموسم لأنه لا يوجد أي بنود في عقودهم لعودتهم في وسط الموسم وهناك حوار مع البنك الأهلي حول إمكانية عودة أسامة فيصل لأنه يريد ضم لاعبين من الزمالك لذلك قد يحدث اتفاق في أي توقيت".

وشدد "أليو بادجي معروض على الزمالك وهو يقدم أداء جيد جدا في فرنسا ولكن لم نتحدث معه حتى الآن أو مع أي لاعب آخر".

وأتم "حسين لبيب لم يلتقي مع معتمد جمال وسنفعل ما في مصلحة الزمالك فيما يخص أمر المدرب، عانينا من قبل مع مدربين أجانب مع خوان كارلوس أوسوريو الذي لم يتأقلم مع الكرة المصرية وفي المقابل جاء معتمد ووصلنا برفقته إلى نهائي كأس مصر على حساب بيراميدز في واحدة من أصعب مباريات النادي عبر تاريخه، لذلك أمر المدرب الأجني يتم دراسته وسيكون له مرحلة مناسبة".

الزمالك أحمد سليمان أليو بادجي
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