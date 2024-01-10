خبر في الجول - رغم التجديد ببداية الموسم.. أحمد ياسر يقترب من فسخ تعاقده مع البنك الأهلي

يقترب أحمد ياسر جناح البنك الأهلي في فسخ تعاقده مع النادي بالرغم من التجديد في بداية الموسم.

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وخرج ياسر من حسابات النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وعلم FilGoal.com أن إدارة نادي البنك الأهلي عقدت جلسة مع أحمد ياسر من أجل تسوية مستحقاته المالية.

وتأتي تلك الخطوة كتمهيد لفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وتحرك النادي لإتمام خطوة فسخ التعاقد مع أحمد ياسر بناء على رغبة طارق مصطفى المدير الفني.

ويسعى البنك الأهلي لتدعيم صفوفه بلاعبين آخرين في نفس المركز.

وانضم أحمد ياسر إلى البنك الأهلي في صيف 2020 قادما من المصري، وقام بتجديد تعاقده قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخاض ياسر 56 مباراة مع البنك الأهلي ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع 5 آخرين.

وشارك جناح الفريق في ست مباريات هذا الموسم ولم يسجل.

وكان البنك الأهلي قد حقق انتصارين متتاليين في آخر مباراتين خاضهم الفريق بالدوري.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر من 11 مباراة خاضهم الفريق.