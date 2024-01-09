ترينت يغيب لمدة 3 أسابيع.. وموقف مصابي ليفربول

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

ترينت ألكساندر أرنولد

أكد بيب لايندز مساعد يورجن كلوب مدرب ليفربول غياب لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد عن الملاعب لعدة أسابيع.

وأصيب ترينت خلال مباراة أرسنال ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

وقال لايندرز في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "ترينت يعاني من تمزق بسيط في الرباط الجانبي لركبته وسيحتاج إلى وقت للتعافي".

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وأكمل "سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا. إنها ضربة كبيرة لنا لأنه أحد أهم لاعبينا".

وتابع "فيرجيل فان دايك تعافى من المرض وسيعود إلى الفريق أمام فولام".

وأكمل مساعد كلوب "لن يشارك دومينيك سوبوسلاي ضد فولام بسبب الإصابة".

ويلعب ليفربول ضد فولام في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

وكشف لايندرز "أندي روبرتسون وكوستاس تسيميكاس سيعودا للتدريبات بنهاية هذا الشهر. بالنسبة لكوستاس، الأمر سار بشكل أسرع من المتوقع".

وواصل "تياجو ألكانتارا وستيفان بايتيتش لن يكونا جاهزين للعودة هذا الشهر. من المحتمل أن يتدربا معنا في الشهر المقبل".

ويبتعد جويل ماتيب حتى نهاية الموسم لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

فيما يفتقد ليفربول خدمات نجمه محمد صلاح الذي يقود منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023، وواتارو إندو الذي يشارك مع منتخب اليابان في أمم آسيا 2023.

ليفربول فيرجيل فان دايك ترينت ألكسندر أرنولد دومينيك سوبوسلاي
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