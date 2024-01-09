مستغلا بند انفرد به في الجول.. بيراميدز يقطع إعارة صابر لـ زد

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 16:03

كتب : عمرو نبيل

نادي زد - محمود صابر

قرر نادي بيراميدز قطع إعارة لاعبه محمود صابر من صفوف زد.

وانتقل صابر إلى زد على سبيل الإعارة من بيراميدز لمدة موسم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز قد أخطر زد بقطع إعارة صابر خلال شهر يناير الحالي مع عدم الانتظار حتى نهايتها بنهاية الموسم.

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ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في تدريبات بيراميدز خلال الأيام المقبلة.

وكان FilGoal.com قد انفرد بوجود بند في عقد الإعارة يسمح لبيراميدز باستعادته خلال شهر يناير الجاري.

وارتبط اسم صابر بحسب التقارير في الدخول بصفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز، يحصل في مقابلها الأخير على خدمات محمد صبحي، وذلك حال فتح باب القيد للزمالك في يناير المقبل.

صابر البالغ 22 عاما خاض الموسم الجاري مع زد 7 مباريات سجل خلالها هدف واحد كما صنع آخر.

وخاض صابر بقميص بيراميدز 52 مباراة في جميع المسابقات سجل 6 وصنع 11 منذ انتقاله من النجوم.

وتألق صابر مع منتخب مصر في أمم إفريقيا تحت 23 عاما وسجل هدفين في مشوار البطولة من بينها هدف صاروخي رُشح لجائزة أفضل هدف في القارة لعام 2023.

محمود صابر بيراميدز نادي زد
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